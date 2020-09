Maroc: Un journal indien met en avant la pertinence de l'Initiative marocaine d'autonomie pour le Sahara

New Delhi — Le quotidien indien "The Times of India" a mis en avant la pertinence de l'Initiative marocaine d'autonomie, comme solution définitive au conflit artificiel autour du Sahara marocain.

Dans l'intérêt de la Nation, de la culture et des traditions sahraouies, l'Initiative marocaine d'autonomie demeure la seule solution juste, équitable et pratique qui permet de trouver une issue réaliste à ce conflit, indique lundi le journal indien à grand tirage.

Dans une analyse, l'auteur indien Rudroneel Ghosh relève que les instances internationales, dont le Conseil de sécurité de l'ONU et de nombreux acteurs de la communauté internationale, ont qualifié le plan d'autonomie de "sérieux" et de "crédible".

Les jours du nationalisme ethnique sont révolus, écrit le journal, notant que les Sahraouis vivent dans des conditions beaucoup plus prospères et confortables que leurs frères dans les camps de Tindouf contrôlés par la pseudo "rasd" où les conditions de vie sont "assez déplorables" et comparées "aux prisons".

Le quotidien met également en exergue la véritable dynamique de développement tous azimuts et sans précédent que connaît la région du Sahara marocain, grâce à la politique de développement et d'investissement menée par le Royaume.

L'auteur de l'article rappelle, dans ce cadre, les liens d'allégeance des populations du Sahara aux Rois du Maroc et l'autorité des Souverains marocains sur cette région.

"Et s'il y avait le moindre doute que cette partie du Sahara n'était pas sous souveraineté marocaine au moment où l'Espagne occupait cette région en 1884, il sied de revenir aux multiples traités conclus dans le passé confirmant la souveraineté du Royaume sur le Sahara", insiste l'auteur.

Et de conclure que la Glorieuse Marche Verte a permis au Royaume de "récupérer pacifiquement les provinces du Sud avec la participation de 350.000 citoyennes et citoyens marocains qui ont eu l'honneur de contribuer à la réparation d'une injustice coloniale".