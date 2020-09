Congo-Brazzaville: Kouilou - Ouverture de la 10ème session ordinaire administrative du conseil départemental

Les travaux de cette session débutés le 21 septembre à Loango, sous les auspices d'Alexandre Mabiala, président du conseil départemental du Kouilou, dureront dix jours.

Au cours de ces retrouvailles, les conseillers départementaux auront à examiner au total 14 affaires, entre autres, le projet de délibération portant mise en concession du motel de M'vouti-poste et celui de Kayes-poste; le projet de délibération portant élaboration de la politique sur le contenu local ; projet de création d'une chambre de commerce, d'industrie, d'agriculture, de pêche et des métiers dans le département du Kouilou, etc.

Ouvrant les travaux de cette rencontre, Alexandre Mabiala a rappelé que cette dixième session ordinaire administrative se tient sous le signe de l'avancement, à travers la relance progressive et méthodique des activités suspendues, suite à la construction du siège de l'hôtel du conseil départemental du Kouilou.

«Aujourd'hui, les services techniques ont été instruits pour que les délibérations et recommandations, issues des sessions passées, soient réactualisées en vue de leur mise en œuvre progressive. C'est dans ce cadre que les différentes affaires soumises à l'examen des élus locaux marquent une suite logique avec celles examinées lors des précédentes assises », a-t-il déclaré.

Poursuivant son propos, le président du conseil départemental du Kouilou a signifié que le siège de cette institution sera bientôt connecté au réseau électrique de la société Energie électrique du Congo. «Au nom des populations de Loango, nous disons merci au président de la République, Denis Sassou N'Guesso, pour cette réaction immédiate pour l'électrification de Loango. C'est pourquoi l'effort doit commencer par nous, filles et fils du Kouilou. Ces efforts sont le gage du succès de cette vaste entreprise de construction du département, et partant, de la nation... », a-t-il indiqué.

Alexandre Mabiala était accompagné de Paul Adam Dibouilou, Anatole Collinet Makosso et Charles Nganfouomo respectivement préfet de ce département, ministre de l'Enseignement primaire et secondaire et ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation.

Les participants ont aussi suivi deux communications faites par ces deux membres du gouvernement sur la situation peu satisfaisante de l'école au Kouilou et le transfert des compétences entre l'Etat et les collectivités locales. Une minute de silence a été observée en mémoire de l'ancien président de la République, Pascal Lissouba, décédé le 24 août dernier en France.