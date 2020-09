Congo-Kinshasa: L'ONG Monde Francophone Association offre des bourses d'études universitaires à plus de 50 élèves

Dans le cadre de la conférence éducationnelle qui se tient chaque année, à l'initiative de l'ONG Monde Afrique Francophone en collaboration avec ses partenaires et structures dont le but est d'informer et sensibiliser les jeunes autour de leur responsabilité pour le développement de la RDC, il a été organisé une cérémonie le mardi 22 septembre 2020 au cours de laquelle une cinquantaine d'élèves de différentes écoles de Kinshasa, ont bénéficié des bourses d'études locales et étrangères.

Plusieurs élèves ainsi que leurs parents ont pris part à cette conférence qui s'est tenue dans la grande salle de Congo loisir, pour stimuler l'esprit de travail dans le chef des élèves congolais.

Puisqu'il s'agit de son secteur, le Ministère de la jeunesse, à travers son Secrétariat Général, a remis des diplômes de mérite à certaines écoles de la ville de Kinshasa et des bourses aux élèves finalistes, ayant obtenu la mention grande distinction au concours d'excellence organisé par l'ONG Monde Francophone Association, conjointement par l'ONG MFA et le Ministère de la Jeunesse sous le thème « Comment mener à bien son projet d'études et lutter contre la désorientation des jeunes dans le milieu éducatif ».

10 élèves au total ont bénéficié des bourses de soutien académique et près de 40 autres, ayant souscrit pour les études à l'étranger, ont reçu des visas pour le Canada.

« La conférence éducationnelle qu'organise l'ONG MFA chaque année a pour but de convaincre un grand nombre des jeunes à ne pas perdre le goût des études, à ne pas perdre la motivation des études. Nous avons remarqué qu'après l'obtention du diplôme d'Etat, beaucoup de jeunes n'arrivent pas à poursuivre leurs études, à cause de plusieurs facteurs dont le manque des moyens financiers, le manque de volonté. Voilà pourquoi, nous sommes venus les sensibiliser. Par la même occasion, nous avons procédé à la remise des diplômes de mérite aux écoles, au total 19 écoles dont le collège Elikya, athénée de la victoire et autres. Elles ont été sélectionnées pour recevoir ce prix grâce aux efforts qu'elles sont en train de fournir pour l'instruction et l'encadrement des jeunes», a laissé entendre Yves Nswal, Président de l'ONG Monde Francophone Association.

Il a souligné que cette association a aussi procédé à la remise des bourses du soutien académique, réservées aux jeunes qui se sont fait distinguer au concours de l'excellence organisé par l'ONG MFA. « Nous avons la remise de visas, il y a des élèves qui sont en partance pour le Canada, pour aller y poursuivre leurs études ».