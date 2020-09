Togo: Au moins 8 morts dans le Nord du pays

Les inondations se multiplient en Afrique de l'Ouest et plusieurs pays sont en alerte, et le Togo n'est pas épargné. Selon un rapport du premier ministre, au moins huit personnes sont mortes lors de ces pluies diluviennes qui se sont abattues sur le Togo ces derniers jours, particulièrement dans la zone septentrionale.

Au cours d'une séance de travail avec les ministères et organes chargés de la gestion des risques de catastrophes, le Premier Ministre, Dr Komi Selom Klassou et les acteurs ont fait l'état des lieux de la situation au Togo.

Principalement dans le septentrion, « le débordement de plusieurs cours d'eau notamment l'Oti, la rupture de certains ponts, l'enclavement de certaines localités avec des pistes et routes rendues impraticables, l'écoulement de maisons et le décès de huit (08) compatriotes », ont été relevés ainsi que des centaines d'hectares de cultures inondés, plusieurs milliers d'habitants directement affectés et occasionnant des dégâts matériels.

« Je voudrais demander aux différents acteurs d'accélérer les travaux et les mesures envisagées pour que nous puissions minimiser les risques d'inondations et soulager nos laborieuses populations », a souhaité lundi le Premier Ministre tout en appelant les médias à accentuer la sensibilisation des populations pour ne pas jeter des ordures dans les caniveaux et à éviter les lits des cours d'eau.