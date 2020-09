Congo-Kinshasa: Promotion de l'éducation et du tourisme congolais - Le projet "Mwana Mayele" vient souffler un nouveau vent

Le salon Kasaï du Pullman Hotels a accueilli hier, mardi 22 septembre 2020, la conférence de presse avant-gardiste du lancement du projet "Mwana Mayele". Cette initiative qui est un projet consistant à promouvoir, de manière couplée et séparée à la fois, l'éducation et le tourisme congolais.

La cérémonie a été rehaussée par la présence et l'intervention de Yves Bunkulu, Ministre du Tourisme, qui a encouragé l'initiative tout en notifiant que cela s'aligne au programme national pour le tourisme en RDC, dans l'optique d'optimiser le secteur touristique congolais en vue d'accroître les entrées en devise dans les caisses de l'Etat. Il n'est plus à démontrer à quel point le tourisme constitue une ressource importante pour plusieurs pays du globe, ce qui est une raison suffisante et déterminante pour donner de la poussée à ce secteur en RDC.

Paul Tshibanda, coordonnateur de "Mwana Mayele" et ADG de Pullman Hotels Kinshasa, a peint la portée économique que représente le secteur du tourisme, dans un contexte concurrentiel où la ville de Caire - en Egypte - est l'un des points touristiques les plus visités du continent et où la Tunisie a récemment réalisé 12 % de revenus bruts grâce au tourisme. La RDC, avec plus de 900 sites touristiques et historiques variés, serait en mesure d'atteindre le pinacle du secteur dans le continent, et se positionner stratégiquement à l'échelle mondiale.

Il a été renchéri par madame Bénie Mabela, chargée de Karibu DRC - qui n'est rien d'autre que le volet purement touristique de "Mwana Mayele", qui a épinglé trois objectifs du projet, entre autres : la promotion du tourisme sur le plan interne et externe de la RDC, l'attraction des investisseurs grâce à la portée de ce projet, et enfin, la vente positive de l'image de la RDC dans une optique internationale grâce à la mise en place d'une communication digitale aiguisée.

Jephté Mupindi, manager du projet, s'est plus attardé sur le volet éducatif qui sera réalisé en s'appuyant sur des partenariats avec les écoles, afin de réaliser avec les élèves des sorties touristiques vives. Afin d'atteindre le plus grand nombre d'élèves congolais, les supports éducatifs seront variés, certains effectueront des visites physiques, d'autres élèves auront à bénéficier des supports livres - bandes dessinées - des documentaires avec projection 3D - et une interface web via un site internet et une application mobile. Ce qui permettrait de valoriser notre patrimoine culturel et touristique en touchant les congolais vivant au pays - ceux de la diaspora - ainsi que les étrangers.

Mission - Vision - Valeurs

"Mwana Mayele" est une fondation régulièrement constituée en RDC et spécialisée dans le tourisme - l'éducation - et la logistique. Elle se démarque par sa capacité à organiser les guides dans différents sites touristiques dans le territoire national congolais, son aptitude à mettre à la disposition des élèves des manuels pour divers niveaux relatifs au secteur du tourisme, et par son objectif visant à attirer un grand nombre des visiteurs étranger en RDC.

Cette structure est un outil d'appui au Ministère de l'EPST et au Ministère du Tourisme, ayant pour but d'éduquer la jeunesse et de promouvoir la culture et le patrimoine congolais, avec un objectif parallèle consistant à attirer des investisseurs internationaux et de renforcer la croissance économique de la RDC. Elle prône pour valeurs : le service de qualité à la communauté - le sens de l'engagement - la qualité - l'excellence - et l'innovation.

Lancement officiel en vue

Elle prévoit la cérémonie de son lancement officiel pour la date du 25 septembre 2020, à partir de 9 heures, aux Chapiteaux du Pullman Hotels. C'est lors de cet événement dont l'accès sera uniquement sur invitation, que "Mwana Mayele" va - de manière plus ample - dévoiler sa vision et faire son entrée triomphante dans l'arène des structures de développement de la RDC.

Comme l'a dit le Ministre du Tourisme, il est temps que le congolais soit le premier et plus grand catalyseur du tourisme en RDC et qu'il fasse de la RDC sa première destination touristique.