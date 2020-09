Cote d'Ivoire: SOS - L'élève Dembélé Sata introuvable

La famille Dembélé domiciliée à Adjamé est inconsolable en ce moment. Et pour cause, leur fille Dembélé Sata, âgée de 15 ans et en classe de 5è au lycée Djedji Amondji Pierre d'Adjamé, est portée disparue depuis le lundi 21 septembre 2020, après les cours de 16h30.

Selon Tioté, un proche de la famille que nous avons reçu dans nos locaux ce mardi 22 septembre, Kéita Ami, sa mère l'aurait appelée à 17h, le lundi, pour connaître sa positon. La fille lui a répondu qu'elle était en route. Mais à 19h, sa grande sœur qui réside dans la commune de Koumassi l'a également appelée pour avoir de ses nouvelles. La petite Dembélé Sata a encore signifié à sa grande sœur qu'elle était toujours en chemin. Et ce n'est qu'à 20h que la petite Dembélé Sata a fini par joindre sa mère pour lui dire qu'elle a été enlevée par des inconnus et qu'elle est surveillée par une dame. Et c'est en profitant de l'inattention de cette dernière qu'elle a appelé.

Selon Tioté, la petite Dembélé Sata n'a pu indiquer l'endroit parce que ne sachant pas où elle se trouve. Et depuis lors, son portable est fermé. La famille prie toute personne qui aurait des informations ou l'ayant aperçue, d'informer le commissariat le plus proche ou d'appeler aux numéros suivants : 52 01 20 32 / 77 32 66 24.