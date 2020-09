Cote d'Ivoire: Dominique Ouattara présente les condoléances du couple présidentiel à la famille de Mamadi Diané décédé en août 2020

Dernère publication 22/09/2020 à 22:52 min

Absente du pays au moment du décès à Abidjan en août 2020 de l'ambassadeur, Mamadi Diané, la Première Dame de Côte d'Ivoire, Mme Dominique Ouattara, accompagnée d'une forte délégation, a présenté les condoléances du couple présidentiel, à toute la famille Diané et particulièrement à sa petite sœur, veuve Nasseneba Touré Diané, mardi 22 septembre 2020, au domicile de la famille éplorée à la Riviera III, cité Allabra.

Il est 17h10mn lorsque Mme Dominique Ouattara accompagnée, Mme Yolande Bakayoko, épouse du Premier Ministre, Hamed Bakayoko et de plusieurs membres de son cabinet, arrive au domicile des Diané à la cité Allabra à la Riviera 3.

« C'est une visite familiale. Mamadi Diané était un ami très proche du couple présidentiel. Après un long séjour à l'extérieur, la première dame est venue présenter ses compassions ainsi que celles du président de la république, au nom des liens d'amitié qui lient les deux couples à la famille et à la veuve. Ce deuil est aussi le leur. Elle apporte ici soutien et réconfort surtout à sa petite sœur qui a de tout temps été à ses côtés et qui est également membre de la fondation Children Of Africa (... ) Enfin, la Première Dame me charge de vous remettre la somme de cinq millions de fcfa comme soutien », a dit Konaté Directeur des Affaires Administratives et Financières au cabinet de la Première Dame, porte-parole de la délégation.

Prenant la parole au nom de la famille Diané, M. Mory Diané s'est dit heureux et honoré de cette visite de Mme Dominique Ouattara et sa délégation malgré son calendrier chargé. « Cette visite ne nous surprend guère. Nous savons les liens qui lient les deux couples. Aussi, la famille Diané a toujours bénéficié du soutien du couple présidentiel depuis la maladie de notre frère. Encore merci pour le geste au nom de la famille Diané » a-t-il dit.

Mamadi Diané et Alassane Ouattara se connaissent depuis les années 70 aux Etats-Unis. Introduit dans le milieu démocrate américain et le monde Anglo-Saxon, l'homme d'affaires, patron de la société Amex aux Etats-Unis a été conseiller diplomatique du chef de l'État ivoirien depuis 2011 avant d'être nommé ambassadeur itinérant du président Alassane Ouattara en janvier 2019.

Décédé le jeudi 27 août 2020 à l'âge de 73 ans, après avoir contracté le Covid19 un mois plus tôt, Mamadi Diané a été inhumé le lundi 31 août 2020 au cimetière de Williamsville à Abidjan. La cérémonie de 40eme jour aura lieu le dimanche 4 octobre 2020 selon la famille.