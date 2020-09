Burkina Faso: Rencontre FBF/Clubs frondeurs - Les deux camps mettent balle à terre

Un accord a finalement été trouvé entre les clubs « frondeurs » et la Fédération burkinabè de football, à l'issue d'une rencontre tenue à huis clos, le 22 septembre 2020, au centre technique de la FBF. De ces échanges, on retient que le championnat national de football reprendra du service ce week-end, avec les gestes barrières toujours en vigueur. Cette information a été donnée à travers un communiqué de la FBF.

Le président de la Fédération burkinabè de football (FBF), Lazare Banssé, d'entrée de jeu, selon des indiscrétions, a exprimé sa volonté de travailler à l'apaisement et à trouver une solution à ce problème qui n'a pas sa raison d'être. Le protégé de Sita Sangaré a promis une révision du règlement intérieur signé le 21 août par son prédécesseur et marqué sa volonté de concilier les positions. Au cours des échanges, tous les points qui faisaient l'objet de désaccord ont été revisités tout à tour. En effet, il ressort d'un communiqué de la Fédération burkinabè de football que tous les points ont fait l'objet d'un accord avec les clubs. Des questions ayant trait notamment à la professionnalisation et à l'encadrement des clubs et à la formation des dirigeants ont été discutés. La FBF, par la voix de son premier responsable, s'est engagée à entretenir avec les dirigeants des différents clubs un langage franc et sincère pour le développement du football burkinabè.

On se rappelle que par deux correspondances respectivement en date du 11 septembre et du 17 septembre 2020, adressées au président de la FBF, huit clubs de première division ont introduit une requête présentant les points suivants : la communication du montant de l'assurance au préalable et la délivrance d'une copie de la police d'assurance aux clubs ; le retrait de la sanction centre les clubs qui ne porteraient pas les maillots avec les logos du sponsor de la FBF ; la fixation à 25 000 F au lieu de 50 000 F CFA du montant à payer pour les réclamations et l'octroi, comme promis de 30 millions de F CFA de subvention à chaque club au lieu de quinze millions.