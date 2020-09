Burkina Faso: Comité national olympique et des sports burkinabè Singapinda - Jean Yaméogo élu pour un 3e mandat

C'est le ministre des Sports et des Loisirs Daouda Azoupiou (gauche) qui a officiellement installé Singapinda Jean Yaméogo.

Seul candidat à sa propre succession au poste de président du Comité national olympique et des sports burkinabè (CNOSB), Singapinda Jean Yaméogo a été élu à l'unanimité, le samedi 19 septembre 2020 à Koudougou.

Tout a commencé par le bilan des 4 dernières années passées à la tête du Comité national olympique et des sports burkinabè (CNOSB). Avec des images projetées sur un écran, le président sortant et candidat à sa propre succession, Singapinda Jean Yaméogo a fait un exposé de ce que son bureau et lui ont pu réaliser durant le quadriennal. Il ressort de son speech qu'au-delà des nombreuses bourses octroyées à des athlètes burkinabè, le CNOSB a pu s'offrir plusieurs, réalisations.

Il s'agit, entre autres d'un bâtiment administratif, de salles de classe, du deuxième centre Olympic Afrique construit à Koudougou avec une piste d'athlétisme, de plateaux omnisports, le recyclage d'un car. L'une des grandes actions du président Yaméogo a été la résolution des crises qui minaient certaines fédérations. Il s'est personnellement impliqué dans la recherche de solutions aux problèmes de la boxe, du karaté-do et bien d'autres disciplines sportives. Ensuite, place a été faite à la commission chargée d'organiser l'élection. Le seul candidat en lice a été élu à l'unanimité. Les 26 votants composés de 24 fédérations affiliées à la structure, du représentant des femmes et celui des athlètes ont tous opté pour la continuité en portant leur voix à Singapinda Jean Yaméogo.

L'ancien nouveau président de la mère des fédérations sportives burkinabè a promis de rester dans la continuité. Il s'agit de mettre à la disposition des athlètes « un cadre saint ». Singapinda Jean Yaméogo a appelé les acteurs du sport à s'engager dans les valeurs olympiques que sont l'amitié, le respect et l'excellence. Il a annoncé le projet de la construction d'un complexe sportif pour les athlètes burkinabè. « C'est un projet qui nous tient à cœur. Nous vous demandons de nous aider à le réaliser parce que nous travaillons pour les athlètes et non pour nous-mêmes », a clamé M. Yaméogo.

Présent à cette cérémonie, le ministre des Sports et des Loisirs, Daouda Azoupiou, a salué la reconduction de Singapinda Jean Yaméogo, « un grand serviteur des sports burkinabè ». Pour lui, cette reconduction n'a pas été une surprise. « C'est le contraire qui l'aurait été » selon Daouda Azoupiou. Il a salué l'ambiance et la conviction des uns et des autres. Toutes choses qui ont permis à cette assemblée générale de se tenir sans couac. Le ministre des Sports et des Loisirs s'est félicité que les 31 fédérations ait pu renouveler leur structure.

Yves OUEDRAOGO

Président

Singapinda Jean Yaméogo

Vice-présidents

Denis Nanéma (Tennis)

Casimir Sawadogo (Volley-ball)

Sita Sangaré (Football)

Frédéric Sidibé (Athlétisme)

David Kabré (ancien ministre)

Pakodogo Richard (cyclisme)

Pierre Badiel (lutte)

Secrétaire général : Jean Luis Séogo

Secrétaire général adjoint : Abdoulaye Ouédraogo

Trésorier : Timbo Zongo

Trésorier adjoint : Watil Poda

Secrétaire aux relations extérieures : Mathias Kadiogo

Chargé à la communication : Daba Kini

Chargé du marketing : Alain Paré

Chargé de marketing adjoint : Issoufou Naoculma

Secrétaire à l'organisation : Harouna Savadogo