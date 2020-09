Cote d'Ivoire: Super prix de la gouvernance des entreprises publiques - Le Dg de la LONACI présente les trophées au ministre de l'Economie

La Lonaci a décroché le Super Prix d'Excellence de la gouvernance des entreprises publiques 2019, après avoir raflé le premier prix de la Performance économique dans la catégorie des Entreprises publiques commerciales.

C'était lors de la 2ème édition du Prix d'Excellence de la gouvernance des entreprises publiques, organisée par le Ministère du Budget et du Portefeuille de l'Etat, le mercredi 2 septembre 2020.

Après ce sacre de la Lonaci sur les 50 entreprises qui composent le portefeuille de l'Etat, le Directeur Général de la Loterie nationale, M. Dramane Coulibaly, est allé présenter officiellement ces prix au ministre de l'Economie et des Finances, M. Adama Coulibaly, le jeudi 17 septembre 2020, à son cabinet au Plateau.

« Le Ministère de l'Economie et des Finances étant notre tutelle, nous ne pouvions ne pas venir vous présenter ce prix et vous le remettre, parce qu'avant tout, c'est à vous qu'il revient, c'est une victoire collective », a indiqué M. Dramane Coulibaly, pour situer ainsi le cadre de la rencontre. Il a profité de l'occasion pour exprimer sa gratitude au Ministre de l'Economie et des Finances pour son parrainage et sa présence effective à la récente cérémonie de décoration de 176 agents de la Loterie Nationale.

Et aussi pour le soutien dont il a bénéficié de la part de M. Adama Coulibaly pour son élection à la présidence de l'Association des Loteries d'Afrique (ALA). Cette démarche du Directeur Général a été bien appréciée par le Ministre Adama Coulibaly.

Il a, en retour, exprimé toute sa fierté pour l'excellent travail abattu par M. Dramane Coulibaly et toute son équipe. « Je suis très fier de vous, parce que vous êtes une entreprise très performante, qui mène des activités qui sont certes lucratives, mais également qui fait beaucoup de social.

Et ces prix que vous venez de glaner et que vous venez de me remettre, sont le témoignage de la reconnaissance que vous êtes un grand manager », s'est-il félicité. Une qualité managériale qui est manifestée également au niveau de la gestion de l'entreprise elle-même, a soutenu le ministre.

« Les résultats que vous avez obtenus sont extrêmement importants, puisque vous avez doublé votre chiffre d'affaires et ce n'est pas donné à toutes les entreprises de pouvoir le faire. Et vous l'avez fait avec panache. Aujourd'hui, je peux donc vous dire que vous pouvez être fiers de vous-même, de ce que vous faites et je suis convaincu que vos collaborateurs sont fiers de vous aussi », a-t-il ajouté.

Par ailleurs, pour le Ministre de l'Economie et des Finances, l'élection de M. Dramane Coulibaly à la tête de l'Association des Loteries d'Afrique montre effectivement la confiance dont il bénéficie auprès de ses pairs africains. « Vos compétences, votre réputation de grand manager vont au-delà des frontières ivoiriennes.

C'est une bonne chose pour le pays et également pour la loterie d'une manière générale. La confiance qui a été placée en vous, je pense que vous allez la mériter, je n'ai aucun doute là-dessus. Vous avez une approche managériale inclusive. Et vous allez continuer de le faire de manière que vous puissiez, avec votre équipe, glaner d'autres lauriers », a souhaité M. Adama Coulibaly. Pour terminer, le Ministre de l'Economie et des Finances a rassuré le Directeur Général de la LONACI de son soutien.