Afrique de l'Ouest: UEMOA - 33 129,6 milliards mobilisés par les établissements de crédit en 2019

Dakar — Les établissements de crédit de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) ont mobilisé à fin 2019 des ressources d'un montant global de 33 129,6 milliards CFA, lesquelles ont ainsi progressé de 11,4%, indique un nouveau rapport de la BCEAO, la banque centrale commune aux pays concernés.

Les dépôts et emprunts, qui représentent 84, 1% de ces ressources, connaissent "une hausse annuelle de 10,8% en ressortant à 27 836,7 milliards à fin 2019", relève le rapport de la Commission bancaire.

Il précise qu'"ils sont constitués de dépôts à vue (14 964,9 milliards ; 53,8%) et de dépôts à terme (12 871,7 milliards ; 46,2%), qui ont augmenté, au cours de la période sous revue, respectivement de 11,1% et 10,5%".

Quant aux fonds propres nets du système bancaire, qui constituent 11, 2% du montant global, ils ont "crû de 519,4 milliards (+16,2%), en passant de 3 204,8 milliards en 2018 à 3 724,2 milliards un an plus tard".

Les autres ressources (dettes rattachées, versements à effectuer sur titres et immobilisations financières, comptes d'ordre et divers, provisions pour risques et charges), "elles se sont consolidées de 142,3 milliards (+10,0%), en glissement annuel, pour se fixer à 1 568,7 milliards à fin 2019".

La trésorerie des établissements de crédit de l'Union est restée déficitaire, passant de -2 945,0 milliards au 31 décembre 2018 à -2 773,4 milliards à fin 2019, en amélioration de 171,6 milliards (+5,8%).

Au 31 décembre 2019, le produit net bancaire (PNB) de l'Union s'est établi à 2 057,3 milliards, en progression de 4,3%, en rythme annuel.

Le résultat des opérations de trésorerie et opérations avec les établissements de crédit et assimilés, est "ressorti déficitaire de 192,4 milliards en 2019 contre 210,2 milliards un an plus tôt".