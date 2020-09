Togo: Gamessou se retire de la Dynamique Kpodzro - intox !

Hier mardi, un post en ligne informait de ce que Ekué Gamessou Kpodar quittait la Dynamique Kpodzro suite à une publication signé de son nom sur les réseaux sociaux. Il s'avère que c'est de l'intox car l'intéressé a réaffirmé être toujours dans la Dynamique.

En effet, on pouvait lire dans ce message devenu viral : « Merci à tous. J'ai retrouvé un nouveau souffle après la grosse déception. Mais la lutte continue et vous me retrouverez de temps à temps » et son nom en bas du posting.

A ce message, l'économiste dément l'information et réitère son engagement de toujours accompagner la DMK.

« Chers amis sur cette plate-forme. Il faut simplement ignorer ces imposteurs qui détournent les pensées des gens à dessein. C'est l'intérêt supérieur de la Nation et le bien-être de tous les Togolais sans distinction qui me tiennent à cœur. C'est la raison d'être de mon combat que je veux non partisan. Je reste droit dans mes bottes » a éclairci Ekué Gamessou Pierre Kpodar et de promettre « Je reste et demeure avec la Dynamique »