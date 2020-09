Sénégal/Mauritanie: Football I Matches amicaux d'octobre - Quels joueurs contre le Maroc et la Mauritanie ?

Aliou Cissé, sélectionneur de l'équipe nationale du Sénégal, est en train de constituer son groupe pour les deux matches amicaux contre le Maroc (9 octobre, à Rabat) et la Mauritanie (13 octobre, à Thiès). Mais l'état de forme des joueurs inactifs depuis six mois en raison de la Covid-19 devrait être un casse-tête pour lui.

Avec l'annonce par la Fédération sénégalaise de football (Fsf) de deux matches amicaux contre respectivement le Maroc (9 octobre, à Rabat) et la Mauritanie (13 octobre, à Thiès), le coach Aliou Cissé est en train de constituer son groupe. Pour ces deux rencontres, le technicien sénégalais devra compter sur un groupe bien étoffé pour parer à toute éventualité. L'état de forme des joueurs qui viennent de reprendre les compétitions arrêtées depuis six mois en raison de la crise sanitaire du coronavirus devrait être un casse-tête pour le sélectionneur sénégalais. Avec son groupe de performance sur lequel il compte toujours, Aliou Cissé n'oubliera cependant pas que parmi eux certains sont blessés, d'autres sont en méforme, alors que des nouveaux frappent à la porte de la tanière. Autant jouer donc sur la carte de la prudence dans la prise de contacts et la confection de la liste des joueurs qui sera publiée pour les deux matches à Rabat et à Thiès.

Des choix difficiles qui attendent donc le sélectionneur Aliou Cissé, même s'il sait que certains joueurs ont pris leurs marques dans leurs championnats respectifs. C'est le cas des « anglais » Sadio Mané (Liverpool) qui a crucifié Chelsea avec son doublé, Cheikhou Kouyaté (Crystal Palace) qui a promené Manchester United. Le capitaine des « Lions » confirme ainsi ses bons débuts de saison, alors que côté « français », Édouard Mendy a quitté Rennes pour signer à Chelsea, Ibrahima Niane (Metz) revient en force après ses deux buts inscrits contre Reims lors de la 4e journée de ligue 1.

La seule ombre dans ce tableau, c'est la sortie d'Idrissa Gana Guèye (Psg) sur blessure dès la 23e minute du match contre Nice (3-0). Ailleurs, certains cadres ont changé de club et n'ont pas encore joué, alors que d'autres sont en pourparlers pour finaliser leur contrat. Kalidou Koulibaly qui est annoncé comme partant de Naples, mais qui est toujours dans le club, est en discussion avec des clubs idem (Psg et City) pour Ismaïla Sarr (Watford) qui est convoité par Liverpool et Aston Villa, Mbaye Niang (Rennes) qui a des envies de départ pour West Bromwich Albion, Diao Baldé Keita qui a signé récemment à la Sampdoria de Gênes, Alfred Gomis (Dijon) convoité par Rennes pour combler le départ de son coéquipier en équipe nationale, Édouard Mendy, Assane Dioussé (Asse), lui, a migré vers la Turquie (Ankaragucu, sous forme de prêt), alors que Salif Sané (Schalke 04) revient de blessure et Krépin Diatta (Fc Bruges) a retrouvé ses sensations. Moussa Wagué, quant à lui, est prêté par le Barça au Paok Salonique (Grèce).

Autant de cas qu'Aliou Cissé devra gérer en perspective de ces deux matches amicaux. Si l'on y ajoute la jeune vague incarnée par Mame Baba Thiam (Fenerbahce), Nampalys Mendy (Leicester City), Boulaye Dia (Reims), Youssouph Badji (Fc Bruges), le sélectionneur des « Lions » va se faire des cheveux blancs au moment de confectionner sa liste.

Deux matches importants attendent donc les « Lions » qui doivent d'abord leur permettre de mieux reprendre les éliminatoires de la Can 2022 contre la Guinée-Bissau en novembre (3e journée du Groupe I), mais aussi de soigner leur standing de leader en Afrique. Les « Lions » qui ne s'étaient plus retrouvés depuis novembre 2019, lors de la 2e journée des éliminatoires de la Can contre Eswatini (4-1), auront, à travers ces deux rencontres amicales, une opportunité de démontrer qu'ils sont prêts pour de nouvelles batailles.