Madagascar: Projet Meva Boeny - Les constructions de logements décents écartées de la zone inondable

La construction de la première vague de 30 logements à Mahajanga, financée entièrement par le MATP (Ministère de l'Aménagement et des Travaux Publics) est maintenant bien achevée.

Ce projet s'inscrit dans le cadre de la réalisation du « Velirano N°11 » de l'Initiative pour l'Émergence de Madagascar, qui consiste à mettre à la disposition de la classe moyenne malagasy des logements décents, et faciliter ainsi l'accès à l'habitat à toutes les couches sociales. A noter que le Programme Immobilier National (PIN) a été élaboré dans ce cadre, ayant pour objectif de construire jusqu'à 50.000 logements à travers la Grande Ile. Le projet « Meva Boeny » à Amborovy Mahajanga est inscrit dans le cadre de ce programme immobilier national, dont la réalisation a été confiée à la SEIMad, qui est l'un des organes exécutifs de l'Etat malagasy dans le domaine de l'immobilier.

Localisation. Le projet est réalisé sur une propriété d'environ 5 hectares appartenant auparavant à l'ex-province de Majunga sous la dénomination « Belvédère II », TF N° 1278-BR ; en vertu d'un acte administratif en date à Majunga du 26 novembre 1959 et du 1er décembre 1959. Selon le MATP, ladite propriété a été transférée à l'Etat malagasy en vertu de l'Arrêté N°1305/2020.MAHTP du 27 janvier 2020 afin de recevoir le projet de construction de 180 logements sociaux. Le terrain a été par la suite muté au nom de la SEIMad ; devenu « Meva Boeny », TF N°15.525-BR ; afin de permettre à cette dernière de remplir toutes les formalités et conditions requises pour réaliser le projet en collaboration avec ses partenaires techniques et financiers.

A noter que le terrain en question consistait dans le temps en une vitrine d'élevage et d'agriculture et la partie périphérique est constituée de zone inondable.« Il a été ainsi décidé d'écarter du projet la zone inondable ainsi que les parties où quelques cultures subsistent toujours. Le projet n'empiète ni sur d'autres propriétés ni sur des biens d'autrui », a indiqué le vice-ministre en charge des Villes Nouvelles et de l'Habitat auprès du Ministère de l'Aménagement du Territoire et des Travaux Publics, qui assure la tutelle du projet. Bref, trois entités travaillent en étroite collaboration pour mener à bien la mise en œuvre de ce projet de logements décents à Mahajanga.