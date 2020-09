Ile Maurice: Wakashio - L'enquête bouclée d'ici deux semaines pour le capitaine en second

Le 7 octobre. C'est la date à laquelle les débats sur la motion de remise en liberté du capitaine en second (Deputy Captain) du MV Wakashio auront lieu devant la Bail and Remand Court.

Alors que l'enquêteur principal avait indiqué, lors d'une séance précédente, que l'enquête serait bouclée d'ici cette semaine, il a, en ce mercredi 23 septembre, indiqué en cour qu'il a besoin de deux semaines additionnelles pour compléter l'investigation portant sur les circonstances entourant le naufrage du vraquier japonais. Enquête dans laquelle ce Sri Lankais, Hitihanilangee Tilakaratna Subhoda, a été inculpé.

Me Amira Peeroo, qui représente les intérêts du suspect, n'a du coup, pas insisté avec la demande de remise en liberté.

Pour rappel, le capitaine Sunil Kumar Nandeshwar et son second font l'objet d'une accusation provisoire d'«unlawful interference with the operation of a property of a ship likely to endanger its safe navigation».