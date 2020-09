Madagascar: Week-end - De l'humour et de la musique au Point d'Exclamation

Les choses sérieuses reprennent au Point d'Exclamation Lounge Bar à Analakely depuis quelques semaines, ce week-end, plusieurs activités y sont proposées pour les fêtards et fêtardes de la Capitale.

A commencer par la nouvelle formule « Hall of fame » qui va rendre un hommage en orchestre à Whitney Houston, Mariah Carey et Adèle. La soirée se tient également samedi à 13 h.

Le « Stand Up Comedy Show » avec Sombiniaina, étoile montante de la comédie malagasy, débutera à partir de 16 h. Décidément, cet humoriste aux dizaines de milliers de réactions sur les réseaux sociaux s'y trouve désormais dans son jardin. S'il cartonne sur ses vidéos partagées via Internet, il ose le défi de la scène physique. Et apparemment, depuis que ses séries de spectacles ont été lancées avant la pandémie, il réussit son pari.

Malgré ces cinq mois et quelques semaines d'arrêt d'activité, le Point d'Exclamation Lounge Bar a gardé la formule « after work » démarrant à partir du mercredi jusqu'au samedi. L'heure n'a pas changé, entre 15 h et 23 h. Le Dj Herwell's se trouvera aux platines pour diffuser les ambiances électro, nineties...

Sûrement, au fil de l'évolution de la Covid-19 à Madagascar, surtout à Antananarivo, ce haut lieu de l'art musical local pourra de nouveau accueillir les concerts de métals et de nouveaux talents qui ont fait sa renommée. Au niveau de l'organisation, les responsables assurent un respect rigoureux des mesures sanitaires. Pour ce week- end donc, deux grands rendez-vous et des ambiances à remettre à flot.