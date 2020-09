Sénégal: Soutien aux Pme/Pmi - Oragroup reçoit de la Bidc une ligne de crédit de 50 millions d'euros

La Banque d'investissement et de développement de la Cedeao (Bidc) annonce ce 22 septembre, l'octroi à Oragroup d'une ligne de financement de 50 millions d'euros destinée au financement des investissements des Pme/Pmi des 8 pays de l'Uemoa.

Selon un communiqué de presse, l'accord de ligne de crédit était signé au siège de la Bidc par George Agyekum Nana Donkor, président de la Bidc et Ferdinand Ngon Kemoum, administrateur directeur général de Oragroup SA.

Cette ligne de crédit de refinancement de la Bidc qui permettra de financer environ 34 Pme/Pmi avec un ticket moyen de l'ordre de 1,03 milliard FCFA, précise-t-on, devrait contribuer à la création de 818 nouveaux emplois permanents.

D'ailleurs, elle participe à la mise en œuvre du nouveau modèle économique de la Bidc et de sa stratégie d'intervention dans le secteur privé d'une part, et d'autre part, s'inscrit dans l'optique de soutenir Oragroup à renforcer son expertise en accompagnant ce secteur.

«L'accord signé entre les deux institutions bancaires démontre la volonté d'agir ensemble afin de maximiser les investissements qui s'inscrivent en cohérence avec l'agenda multilatéral du développement durable », ajoute la même source.

La Bidc est le bras financier de la Cedeao qui comprend quinze (15) Etats membres que sont le Bénin, le Burkina Faso, le Cap Vert, la Côte d'Ivoire, la Gambie, le Ghana, la Guinée, la Guinée Bissau, le Libéria, le Mali, le Niger, le Nigeria, le Sénégal, la Sierra Leone et le Togo.

La Bidc a pour mission de contribuer à la création de conditions permettant l'éclosion d'une Afrique de l'Ouest économiquement forte, industrialisée, prospère et parfaitement intégrée tant au plan interne que par rapport au système économique mondial, afin de profiter des opportunités offertes par la mondialisation.

Oragroup est présent dans 12 pays de l'Afrique de l'Ouest et Centrale (Bénin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Gabon, Guinée Conakry, Guinée Bissau, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal, Tchad, Togo) et dans quatre zones monétaires (Uemoa, Cemac, Guinée Conakry, Mauritanie).

Avec 157 agences bancaires et 2 015 collaborateurs, Oragroup propose à plus de 500 000 clients (grandes entreprises, nationales et internationales, Pme et particuliers) une gamme élargie de produits et de services bancaires selon des principes de proximité et de réactivité.