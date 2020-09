Afrique de l'Ouest: Pour des informations de qualité sur les semences et engrais en Afrique de l'Ouest - Le Coraf lance la plateforme FeSeRWAM

Une innovation dans l'agriculture. Un nouvel outil agricole en ligne a été lancé ce matin par le Conseil ouest et centre africain pour la recherche et le développement agricoles (Coraf) en collaboration avec l'Agence des États-Unis pour le développement international (Usaid) et le Centre international de développement des engrais (Ifdc).

Selon un communiqué de presse conjoint, cet outil nommé Carte des recommandations pour les engrais et les semences en Afrique de l'ouest (FeSeRWAM) est un système d'information géographique et une plateforme web qui saisit, stocke et fournit des informations concernant les recommandations de visualisation des données sur les semences et les engrais.

Les producteurs, agriculteurs et d'autres acteurs de la chaine de valeur agricole, s'activant dans la zone ouest africaine, ont désormais à leur portée une plateforme en ligne qui leur fournit des informations essentielles sur les semences et engrais de qualité.

En effet, la Carte des recommandations pour les engrais et les semences en Afrique de l'ouest (FeSeRWAM) a été lancée ce matin en visioconférence.

Selon le communiqué conjoint issu de ce lancement, la FeSeRWAM est un système d'information géographique et une plateforme web qui saisit, stocke et fournit des informations concernant les recommandations de visualisation des données sur les semences et les engrais.

L'Usaid pour l'Afrique de l'Ouest a financé cette initiative par le biais des programmes Feed the Future Enhancing Growth through Regional Agricultural Input Systems (EnGRAIS) et le Partenariat pour la recherche, l'éducation et le développement agricoles en Afrique de l'Ouest (Paired), mis en œuvre respectivement par l'Ifdc et le Coraf.

«Les agriculteurs de toute la région de l'Afrique de l'Ouest, tout comme d'autres parties de l'Afrique subsaharienne, continuent de faire face à des rendements très faibles en raison des difficultés d'accès à des informations vitales sur les semences améliorées et les engrais appropriés », déclaré Dr Abdulai Jalloh.

Le directeur de la recherche et de l'innovation au Coraf ajoute ainsi que le FeSeRWAM est une solution majeure pour relever ce défi de manière durable.

Dr Oumou Camara, directeur régional de l'Ifdc pour l'Afrique du Nord et de l'Ouest explique pour sa part que «pour les acteurs du secteur agricole, en particulier dans les chaînes de valeur des semences et des engrais en Afrique de l'Ouest, le FeSeRWAM est un outil en ligne à guichet unique qui fournira des informations techniques clés spécifiques aux sites sur les semences améliorées, les mélanges d'engrais appropriés et les bonnes pratiques agricoles».