Egypte: Le pays et le Japon examinent le renforcement des relations économiques bilatérales

La ministre du Commerce et de l'Industrie, Névine Gamea a examiné mercredi 23 sept 2020 avec l'ambassadeur du Japon au Caire, Noke Masaki, le renforcement des relations économiques bilatérales, notamment dans les secteurs de l'industrie, du Commerce, et des Petites et Moyennes entreprises.

L'Egypte et le Japon sont liés par des rapports distingués basés sur la réalisation des intérêts communs des deux peuples, a souligné Mme Gamea, ajoutant que la visite du Président Abdel Fattah Al-Sissi au Japon en 2019 avait ouvert la voie à une nouvelle phase de coopération stratégique entre les deux Etats dans les divers domaines politique, économique et scientifique.

Elle a souligné l'attachement du gouvernement à stimuler davantage d'investissements japonais sur le marché égyptien et à tirer profit des expertises industrielles japonaises avancées, confirmant la disposition du ministère à assurer tout le soutien aux sociétés japonaises opérant sur le marché égyptien pour maintenir le taux de production et la main d'oeuvre.

Mme Gamea a jugé important le renforcement de la coopération entre l'Autorité du développement des micro, petites et moyennes entreprises et l'Agence japonaise de coopération internationale (JICA), notant qu'un programme financier était en cours d'étude d'une valeur de 150 millions de dollars dont 100 millions de dollars seraient consacrés aux projets industriels et à la transformation numérique et 50 millions de dollars aux projets agricoles et ceux à haut risque de crédit.

Le gouvernement égyptien tient à tirer profit des expertises japonaises dans le domaine de l'industrie automobile et de les transférer au marché égyptien, a dit Mme Gamea.

Pour sa part, le diplomate japonais a confirmé l'attachement de son pays à conforter les relations bilatérales dans les divers domaines, assurant que l'Egypte était un partenaire stratégique pour le Japon au Proche-Orient et en Afrique.

Il a fait état de la coordination en cours avec le côté égyptien pour tenir la première session du comité égypto-japonais pour les affaires et les investissements, visant à assainir le climat d'affaires devant le secteur privé dans les deux pays, ce qui contribue au renforcement des relations commerciales et d'investissements conjoints lors de la prochaine période.