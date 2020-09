Egypte: Consolidation de la coopération égypto-hongroise dans les divers domaines du transport

Le ministre du Transport, Kamel El-Wazir s'est entretenu mercredi 23 sept 2020 avec le nouvel ambassadeur d'Hongrie au Caire de la consolidation de la coopération bilatérale dans les divers domaines du transport.

M. El-Wazir s'est félicité des relations historiques liant les deux peuples égyptien et hongrois et de la coopération établie actuellement dans le secteur des voies ferrées laquelle est concrétisée dans l'accord de fabrication et de fourniture de 1300 véhicules, l'accord le plus important de l'histoire des chemins de fer égyptiens, qui a été signé par l'Autorité égyptienne des chemins de fer et la société russe MTZ Transmash, représentant l'alliance russo-hongroise, d'une valeur d'un milliard et 16 millions et 50 mille euros.

Cet accord, a-t-il précisé, réalisera un bond qualitatif dans le niveau du service dispensé aux passagers soulignant que le ministère du transport entend localiser l'industrie des unités mobiles via la mise en place de la première usine de fabrication des unités mobiles à l'est de Port Saïd dans la zone économique du Canal de Suez.

Le ministre a qualifié de "prometteur" le climat d'investissement en Egypte mettant l'accent sur les diverses opportunités d'investissement dans de nombreux secteurs du transport.

Pour sa part, le diplomate hongrois a affirmé l'étroitesse des rapports égypto-hongrois ainsi que le rôle important de l'Egypte aux échelles régionale et internationale louant la coopération avec le ministère égyptien du transport.