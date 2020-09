Egypte: Le pays est qualifié pour devenir l'un des plus grands producteurs d'énergie renouvelable

L'Egypte est qualifiée pour devenir l'un des plus grands producteurs d'énergie renouvelable, étant riche en ressources naturelles dont notamment l'éolien et le solaire, a affirmé le président Abdel Fattah Al-Sissi dans l'allocution prononcée en son nom par le ministre de l'électricité, Mohamed Chaker lors du colloque international organisé en visioconférence par l'organisation "The Global Energy Interconnection Development and Cooperation".

La part du renouvelable dans la génération de l'énergie en Egypte a atteint désormais 20% et une stratégie intégrée a été approuvée pour porter sa contribution au bouquet énergétique à 42% d'ici 2035, a indiqué le président Al-Sissi.

L'Egypte participe efficacement aux projets régionaux d'interconnexion électrique comme ceux établis avec les pays du Machrek et du Maghreb arabe et vient de parachever un projet de liaison électrique avec le Soudan tandis qu'un autre avec l'Arabie Saoudite est en cours d'exécution, a ajouté le chef de l'Etat.

Tous ces projets permettront à l'Egypte d'être en connexion avec l'Asie et le Golfe, a poursuivi le président Al-Sissi, faisant état de la finalisation d'une étude de faisabilité pour installer une interconnexion avec Chypre et la Grèce ce qui devrait faire de l'Egypte un pont énergétique entre l'Afrique et l'Europe.