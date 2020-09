Ile Maurice: Assurance de Zouberr Joomaye - «Le Saoudien positif au Covid-19 n'a contaminé personne»

Le National Communication Committee sur le Covid-19 se veut rassurant sur le cas de l'expert saoudien en environnement, positif au Covid-19.

Ce cas particulier suscite certaines inquiétudes car, comme tous les étrangers qui débarquent pour apporter leur expertise dans le sillage du naufrage du Wakashio, ce patient n'est pas allé en quarantaine. Mais Zouberr Joomaye, face à la presse au Prime Minister's Office cet après-midi demande à la population de «ne pas avoir peur».

Selon le conseiller du Premier ministre, ces experts sont venus dans le cadre d'un accord de coopération. «Ils ne sont restés que 24 heures à Maurice et cela dans des circonstances exceptionnelles. Ils ont été testés avant d'aller sur le terrain. Dès que le cas positif a été décelé, le reste de la visite a été annulé. Tous ont été placés en isolation avant de repartir au bout d'un jour», s'est défendu Zouberr Joomaye. Le responsable de la communication du PMO sur le Covid-19 a rappelé les circonstances exceptionnelles dans lesquelles d'autres experts sont venus à Maurice après le naufrage du Wakashio. L'immunologiste Catherine Gaud a de son côté a souligné que ces experts comme tous les autres ont été surveillés. De plus avec les mesures barrières observées, «il ne faut pas avoir peur.»

En marge de la réouverture de frontière le 1er octobre, Zouberr Joomaye a souligné que 386 mauriciens et étrangers détenteurs d'un permis de séjour, ont procédé à des réservations pour venir à Maurice.

«Ce sont des hôtels trois-étoiles et quatre-étoiles qui ont la cote», a souligné le conseiller au bureau du Premier ministre. Ainsi à partir du 1er octobre, Air Mauritius et Emirates Airlines vont opérer des vols réguliers sur Maurice. La quarantaine payante sera obligatoire et ce sont les hôteliers qui vont prendre en charge les services, sauf pour la partie médicale.

Le Dr Catherine Gaud souligne que les hôteliers et les employés de l'aéroport ont été formés pour accueillir ces nouveaux «touristes». L'objectif, selon elle, est de former un millier de personnes. Selon Catherine Gaud, il ne reste plus qu'à former les transporteurs qui doivent acheminer les passagers vers leurs centres de quarantaine.

Actuellement, 1097 Mauriciens se retrouvent dans les 13 centres de quarantaine. 14 patients contaminés sont en isolation dans des centres de santé, alors que trois autres ne présentent plus aucune trace du virus. Au total Maurice, à ce jour, a connu 367 cas de contamination au Covid-19 dont 10 décès.

Un vol en provenance de Madagascar avec 135 passagers est attendu ce jeudi à Maurice.