Algérie: Lancement d'un forum sur les technologies numériques dédié aux journalistes

Alger — L'opérateur public Algérie Télécom a lancé mercredi à Alger le "Forum Algérie Technologie" (FAT) destiné aux journalistes et portant sur les nouvelles technologies numériques.

Ce forum se veut un espace de débat entre les journalistes de la presse écrite, de l'audiovisuel et de la presse électronique sur différents sujets d'actualité ayant trait aux nouvelles technologies de l'information, de la communication et du numérique.

A ce sujet, l'importance de l'utilisation de la carte électronique Edahabia et la carte interbancaire (CIB) dans les transactions financières a été vivement recommandée. Ces cartes permettent, a-t-on expliqué, d'effectuer différentes opérations à distance à travers notamment l'espace "BaridiNet" ou le bureau de poste en ligne.

La carte de paiement et de retrait permet ainsi d'effectuer diverses opérations de retrait et de paiement sur le compte courant postal (CCP), les guichets automatiques de banques (GAB), les terminaux de paiement électronique (TPE) et prochainement à travers le nouveau service QR code via smartphone.

Il est à relever que la carte Edahabia devra connaître une utilisation intensive en Algérie après l'annonce mardi dernier par le ministre de la Poste et des Télécommunications, Brahim Boumzar, de la gratuité de l'utilisation du paiement électronique via le TPE, le QR Code ou le web marchand et l'obligation pour les commerçants d'acquérir les TPE avant le 31 décembre 2020.

De leur côté, les participants au forum technologique ont exprimé leur "pleine satisfaction" quant à la tenue de ce genre d'initiative qui constitue un espace pour prendre connaissance des nouvelles technologies.