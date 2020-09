Algérie: Algérie/Italie - Le comité chargé de la délimitation des frontières maritimes installé

Alger — Le Comité technique conjoint chargé de la délimitation des frontières maritimes entre l'Algérie et l'Italie, a été installé officiellement mercredi à Alger, à l'occasion de la visite, en Algérie, du Secrétaire d'Etat au ministère italien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Manlio Di Stefano,"M. Manlio Di Stefano et moi même venons de procéder à l'installation officielle du comité technique conjoint chargé de la délimitation des frontières maritimes entre l'Algérie et l'Italie", a déclaré le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères Chakib Rachid Kaid, à l'issue de l'audience qu'il a accordée au secrétaire d'Etat italien.

Ce comité qui, présentement, en réunion-négociation, est "appelé, à terme, à fixer les frontières maritimes entre nos deux pays, dans le prolongement des excellentes relations politiques et économiques qui unissent traditionnellement l'Algérie et l'Italie", a expliqué M.Kaid.

Il a , à l'occasion exprimé "la satisfaction du Gouvernement algérien" pour le lancement de ce processus de négociation, qui est, selon lui "le fruit de de la concertation bilatérale régulière et décision politique arrêtée au plus haut niveau de nos deux Etats au cours de la visite en Algérie du président du Conseil des ministres italien M. Guiseppe Conte".

Il a également souligné que cette visite du M. Di Stefano "qui ne se limite pas à la cérémonie du lancement des négociations sur les frontières, même si la symbolique qui s'attache à ce dossier est suffisamment forte et expressive du niveau de nos relations", permet de faire le point sur l'ensemble des dossiers de coopération politique et économique bilatérale"

Il est également prévu que le secrétaire d'Etat puisse rencontrer d'autres hauts responsables algériens pour examiner avec eux les relations bilatérales et leurs perspectives.

De son côté, le Secrétaire d'Etat au ministère italien des Affaires étrangères a qualifié l'Algérie de "partenaire extraordinaire" pour son pays et pour la méditerranée et avec lequel "nous partageons d'énormes perspectives possibilités et histoire".

L'Algérie est un pays avec lequel "nous avons d'excellents rapports aussi bien politiques que commerciaux, un pays qui contribue d'une manière réelle à des chapitres très importants pour l'Italie comme l'approvisionnement énergétique et la gestion de la méditerranée en terme de sécurité et richesse", a précisé M. Di Stefano.

Il a estimé par ailleurs, que l'installation aujourd'hui du Comité technique est une étape "fondamentale" ajoutant que la délimitation des zones économiques exclusives de la méditerranée "ne peut que passer par la concertation entre des pays voisins".

"Nous partageons un espace petit mais riche et au lieu que cette mer divise elle doit plutôt unir", a fait savoir M. Di Stefano notant que l'Italie et l' Algérie "n'ont besoin d'aucun facteur d'incompréhension".