Maroc: El Guergarat - Mise en échec d'une tentative de trafic de 513 kilogrammes de chira

Rabat — Une opération sécuritaire conjointe entre les éléments de la Sûreté nationale et ceux de la Gendarmerie royale travaillant au poste-frontière El Guergarat, au sud de la ville de Dakhla, a permis, mercredi à midi, de mettre en échec une tentative de trafic de 513 kilogrammes de chira.

Selon un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), cette quantité de drogue était à bord d'un camion de transport international portant des plaques d'immatriculation enregistrées en Espagne.

Ledit camion, poursuit le communiqué, a été soumis à une fouille approfondie au moyen de chiens dressés qui a abouti à la découverte de 513 kg de chira cachés dans des cavités à l'intérieur de la remorque, et ce avant que son conducteur de 47 ans ne soit interpellé.

Une enquête préliminaire a été ouverte par le service de sûreté territorialement compétent sous la supervision du parquet compétent, pour élucider les tenants et aboutissants de cette affaire, identifier tous les individus qui y sont impliqués et déterminer les ramifications de ces actes criminels, que ce soit au Maroc ou aux niveaux régional et international, a ajouté la DGSN.

Cette opération conjointe s'inscrit dans le cadre des efforts intensifs et continus fournis par les différents services de sûreté au poste-frontière El Guergarat, afin de lutter contre le trafic international de drogue et de psychotropes et combattre toutes les formes de la criminalité transnationale, conclut le communiqué.