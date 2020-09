Seychelles: " Notre maison, votre sanctuaire " - « Une nouvelle campagne touristique met en avant les Seychelles comme une destination sûre »

Une nouvelle campagne avec le slogan « Experiencez les Seychelles ; notre maison, votre sanctuaire » lancé mardi par l'Office du tourisme des Seychelles (STB) vise à renforcer la confiance des visiteurs dans la nation insulaire en tant que destination sûre.

Le conseil d'administration a révélé que la campagne, dans une période d'incertitude, vise à donner aux voyageurs du monde entier l'espoir et la perspective d'échapper aux dures réalités du COVID-19 en les appelant à se plonger dans l'attrait naturel des Seychelles en tant que paradis vierge.

« Découvrez les Seychelles ; notre maison, votre sanctuaire »- mis en évidence dans une série de vidéos - fait suite à la campagne numérique de STB« Dream now, Experience Seychelles Later » lancée en avril de cette année.

La directrice générale de STB, Sherin Francis, a déclaré lors d'une conférence de presse que la campagne ouvrait la voie à la destination pour présenter divers marchés et segments avec d'autres initiatives de marketing à venir.

« Nous sommes conscients qu'en ces temps incertains et dans un environnement concurrentiel, la conversion de cette campagne en ventes réelles de vacances ne sera pas immédiate. C'est pourquoi nous estimons qu'il est important pour nous de rester visibles auprès de nos clients potentiels.

Les Seychelles et son économie ont été durement touchées par la pandémie du COVID-19 et le ralentissement mondial des voyages, mais pas par le virus lui-même. Les Seychelles n'ont vu aucun décès dû au virus et pour l'instant, il y a sept cas actifs.

Selon Mme Francis, le moment de la sortie de la campagne a été choisi à dessein car elle se concentre sur une stratégie de visibilité à long terme pour redémarrer les voyages dans les îles.

« Après une longue préparation avec l'aide de notre gouvernement et de nos partenaires industriels locaux, nous avons constaté que la destination est prête à accueillir les visiteurs sur nos îles. Alors que l'objectif principal de la campagne est de rappeler aux visiteurs qu'un paradis isolé attend leur arrivée, il souligne également les mesures de sécurité et les procédures prises par les établissements touristiques pour s'assurer que les voyageurs peuvent découvrir les Seychelles sans soucis », a ajouté Mme. Francis.

La présidente de l'Association de l'hôtellerie et du tourisme des Seychelles (SHTA), Sybille Cardon, a déclaré que l'association et le secteur privé avaient salué et soutenu cette nouvelle campagne.

"C'est important comme la directrice générale l'a dit que l'Europe, en général, n'oublie pas les Seychelles. S'ils le veulent, ils peuvent rêver qu'ils peuvent toujours voir des images, les plages et tout ce que nous avons ici, ce qui leur donne envie de venir et se réfugier ici aux Seychelles », a déclaré Mme. Cardon.

L'hôtelier a expliqué que le mot sanctuaire offre aux visiteurs un endroit sûr pour venir et où ils peuvent prolonger leur séjour jusqu'à trois mois et travailler également en attendant que les choses s'améliorent. « Nous travaillons ensemble pour voir quels types de forfaits nous pouvons offrir, car ici il y a des écoles aussi, il y a l'École internationale ainsi que l'École française », a ajouté Mme. Cardon, « Notre maison, votre sanctuaire, se réunit et peut devenir vos maisons aussi. "

Les Seychelles - 115 îles de l'océan Indien occidental - ont rouvert leurs frontières le 1er juin pour les bateaux de plaisance, les vols affrétés et privés. Deux mois plus tard, le 1er août, l'aéroport a rouvert ses portes aux vols commerciaux pour relancer l'industrie du tourisme. Depuis lors, jusqu'à la première semaine de septembre, quelque 2 600 touristes se sont rendus aux Seychelles. Mais c'est bien loin de ce à quoi les îles étaient habituées avant le COVID -19, alors qu'il s'agissait du nombre quotidien de visiteurs qui arrivaient ici.