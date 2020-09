Algérie: Révision de la Constitution - 58.628 inscrits à distance sur les listes électorales

Alger — Un total de 58.628 nouveaux inscrits ont été enregistrés sur la plateforme numérique des listes électorales et 33.280 autres ont été radiés, a annoncé mercredi le président de l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE), Mohamed Charfi.

"Jusqu'à aujourd'hui, 58.638 électeurs ont été inscrits à distance et 33.280 autres ont été radiés", a indiqué M. Charfi lors d'une réunion de coordination entrant dans le cadre des rencontres de concertation organisées par l'ANIE en préparation du référendum populaire sur la révision de la Constitution prévu le 1er novembre prochain.

Les ministères concernés sont "pleinement disposés" à faciliter la campagne électorale prévue du 8 au 28 octobre prochain, a-t-il précisé.

Les Secrétaires généraux des ministères concernés (l'Intérieur, la Justice, les télécommunications, les Transports, l'Education, la Santé, la Communication et les Affaires étrangères) sont appelés, durant le référendum sur la révision de la Constitution, à "accompagner et à apporter leur appui logistique à l'ANIE et à encadrer ce rendez-vous important", a-t-il ajouté.

M. Charfi a appelé enfin à "faire preuve de sens de responsabilité et de dévouement dans le travail pour construire une Algérie nouvelle et jeter les bases d'un Etat où le dernier mot revient au peuple, à travers un scrutin libre, transparent et régulier".