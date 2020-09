Algérie: Oran - Démantèlement d'un réseau de trafic de drogue et saisie de psychotropes

Oran — La Brigade de recherche et d'intervention relevant des services de la police judiciaire de la wilaya d'Oran a mis fin aux activités d'un réseau criminel spécialisé dans le trafic de drogue et a saisi plus de 4.500 comprimés de psychotropes, a-t-on appris mercredi auprès de la Sûreté de wilaya.

L'opération s'est soldée par l'arrestation de sept (7) personnes impliquées, âgées entre 24 et 45 ans, et la saisie de matériels utilisés dans la falsification, d'une somme d'argent issue des ventes de la drogue dépassant 1.610.000 DA ainsi que trois (3) véhicules utilisés dans les opérations de transport et de distribution.

Après les formalités judiciaires d'usage concernant le trafic de drogue, les mis en cause seront poursuivis pour les chefs d'inculpation de trafic international de drogue, d'atteinte à l'économie nationale, d'infraction à l'organisation et la législation liée à la monnaie et au mouvement de capitaux de et vers l'étranger, a-t-on ajouté de même source.

Ils seront présentés devant le procureur de la République près du tribunal d'Oran.