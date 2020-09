Angola: Le Président angolais reconnaît l'impact négatif de la Covid-19

Luanda — Le Président de la République d'Angola, João Lourenço, a admis mardi que les espoirs de restructuration de l'économie nationale "ne se concrétiseraient pas dans un proche avenir", en raison des contraintes du Covid-19.

S'exprimant lors du débat général de la 75e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, le chef de l'Etat angolais a déclaré que la pandémie avait affecté l'économie angolaise, paralysant les services vitaux.

Selon João Lourenço, la pandémie de Covid-19 a démantelé la chaîne de production, affecté les prix des principaux produits d'exportation et déclenché des taux de chômage très élevés, une situation sociale préoccupante.

"Nos espoirs de commencer à obtenir des résultats positifs après les efforts de restructuration de l'économie nationale, déployés dans un contexte dans lequel nous avons dû appliquer des mesures difficiles et avec un impact très dur sur la vie des populations, ne se concrétiseront pas dans un proche avenir", a-t-il exprimé.

Selon le Président angolais, les ressources disponibles pour financer le secteur productif de l'économie angolaise, visant sa reprise, ont dû être détournées, compte tenu du contexte actuel, pour répondre aux besoins de biosécurité et autres besoins épidémiologiques urgents.

"Dans ce contexte, nous avons été obligés de créer, très rapidement, des centres pour accueillir les personnes en quarantaine institutionnelle dans tout le pays, de doter les hôpitaux nationaux des équipements indispensables aux urgences médicales liées au Covid-19", a-t-il déclaré.

De même, il a précisé que les autorités avaient installé des centres hospitaliers pour faire face à une éventuelle flambée des cas de coronavirus, ainsi que d'autres structures similaires en Angola.

Ce problème de santé mondial, a ajouté João Lourenço, a paralysé toute la dynamique envisagée en termes de reprise de l'économie mondiale, qui après la crise économique, qui a débuté en 2008, donnait des signes encourageants de reprise, notamment dans les pays en développement, comme le cas de l'Angola.

Le Chef de l'État a également souligné le soutien solidaire d'autres pays, des organisations internationales, des entreprises nationales et étrangères et des organisations non gouvernementales, ainsi que des citoyens individuels qui ont contribué à atténuer l'impact de la pandémie en Angola.

«Cette vertu humaine, qui a toujours été utile dans des moments aussi critiques que l'actuel, aide beaucoup, même si elle n'est pas toujours suffisante pour atténuer les problèmes rencontrés, compte tenu des situations aussi complexes que celles auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui», a-t-il souligné.

À cet égard, l'homme d'État angolais a salué l'initiative du G20, qui a révélé une grande sensibilité à la nécessité d'une action collective pour alléger la dette des pays en développement, afin de réduire le poids de la responsabilité qui incombe à ce groupe de pays.

Il a déclaré qu'il était essentiel d'envisager les investissements directs dans les économies des pays en développement, comme la grande équation de leur croissance économique et de leur développement.

Cet objectif, a-t-il soutenu, peut être atteint si les pays développés se mobilisent pour créer des fonds de soutien à l'investissement en Afrique, à utiliser par leurs investisseurs intéressés à faire des affaires sur le continent africain, où ils peuvent produire des biens et des services pour la consommation locale et exportables.

Pour João Lourenço, la pandémie Covid-19 a montré que dans les circonstances où on agit de manière coordonnée, on répartit mieux la responsabilité à tous et, par conséquent, des résultats très satisfaisants sont obtenus.

"Cette pandémie est venue démontrer la fragilité, dans le monde entier, des structures de santé pour répondre à des problèmes d'une telle ampleur et gravité", a-t-il souligné.

Malgré ce constat, il a déclaré qu'il avait été possible, grâce aux efforts conjoints, à la collaboration et à la coopération entre les nations et aux échanges entre institutions scientifiques spécialisées, de faire face à un problème totalement inconnu et qui a poussé le monde à trouver des réponses rapides pour atténuer les effets de la maladie.

Il estime que ce point de vue renforce l'idée que le multilatéralisme doit toujours être présent dans l'approche à adopter face aux problèmes internationaux les plus brûlants auxquels le monde est confronté.

Le débat général de la 75e session de l'Assemblée générale des Nations Unies se tient par vidéoconférence. Les 193 États sont représentés par leurs ambassadeurs respectifs accrédités au siège de l'ONU à New York, qui sont appelés par le président de l'Assemblée générale à faire la présentation de leur chef d'État, avant le lancement de la vidéo enregistrée.