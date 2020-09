Nigeria: Tony O. Elumelu, Président du Groupe UBA élu comme étant une des personnalité les plus influentes de 2020.

Tony O. Elumelu, Président du Groupe UBA s'est vu décerner le titre de personnalité la plus influente de l'année 2020, aux côtés de co-nominés.

Cette distinction faite par le célèbre magazine d'information américain « Time», a reconnu les accomplissements et le combat d'Elumelu fervent défenseur de l'Africapitalisme, une conviction que le secteur privé africain peut et doit jouer un rôle de premier plan dans le développement du continent grâce à des investissements à long terme.

Aux côtés d'Elumelu nominé dans la catégorie des « Titans », d'autres grands noms ont été marqués d'une distinction. Ainsi Angela Markel, Joe Biden, Lewis Hamilton ou encore les fondatrices du mouvement Black Lives Matter, qui ont tous eu un impact significatif sur le monde.

Aliko Dangote, Président de Dangote Industry a rendu hommage à Elumelu, un homme qui ne recule devant aucun challenge : « Après avoir approfondi le marché financier en Afrique, il a trouvé un créneau tout aussi important: donner une voix d'espoir à des millions de jeunes à travers l'Afrique.

Tony a exploité la poussée des jeunes africains pour catalyser le développement et protéger l'avenir, s'engageant à investir 5 000 dollars dans 1 000 jeunes entrepreneurs par an dans 54 pays d'Afrique.»

La grande famille UBA à travers le monde, s'est réjouie de la distinction faite à son Président. En effet le Lion africain a été reconnu comme un Titan dans l'arène mondiale et la portée de son rugissement transcendera les frontières.

