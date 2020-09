Soudan: Des diplomates de l'UE et des États-Unis informés sur l'MINUATS

Khartoum — Le Président du Comité exécutif pour la coordination avec la Mission intégrée des Nations Unies pour l'assistance à la transition au Soudan (MINUATS), l'ambassadeur Omer Al-Sheikh Al-Hussein, en présence de Cheikh Khidr, le Conseiller principal du Premier ministre et le Dr Amjad Farid du cabinet du Premier ministre, ont informé mercredi le groupe des ambassadeurs de l'Union européenne et des États-Unis d'Amérique du travail de la mission et de ses objectifs fondamentaux qui sont d'aider à la transition politique, les progrès vers la gouvernance démocratique, le renforcement droits de l'homme, protection des civils, soutien à l'état de droit, mobilisation de l'aide économique et au développement, coordination de l'aide humanitaire, assistance technique et technologique pour la préparation de la constitution, réalisation du recensement de la population, assistance à la préparation des élections, mise en œuvre de projets pour le retour des personnes déplacées, la réinstallation des réfugiés , le désarmement et le processus de l'intégration.

La réunion a souligné l'importance d'une coordination étroite et directe entre le gouvernement soudanais et la mission MINUATS et la fourniture de toutes les exigences techniques à l'appui des travaux de la mission, et la poursuite des efforts visant à apporter une paix globale dans le pays à ceux qui n'a pas rejoint le processus de paix.

Osmn