Cote d'Ivoire: Leah Muriel Guigui - "Le cancer des seins est le plus meurtrier chez la femme mais il est possible de le traiter"

"Echo Médias, présidé par Leah Muriel Guigui et les organisations professionnelles des médias ont procédé à la signature d'une convention de partenariat au cours d'un petit-déjeuner de presse, le jeudi 17 septembre 2020 au siège de l'Autorité nationale de la presse à Abidjan-Cocody.

Au cours de ce petit déjeuner, Leah Muriel, présidente d'Echo Médias a donné le déroulé de la 4ème édition et a remercié ceux qui participent depuis 2017 à la bonne marche de la campagne de dépistage contre le cancer de sein.

« Du 08 au 09 octobre, il y aura une cérémonie officielle avec tous les acteurs des médias et les médecins qui travaillent avec nous, des conférences de presse, des dépistages gratuit (100 dépistages), une récompense des médias et entreprises engagés, une visite des journalistes et organisations professionnelles des médias dans les structures spécialisées, un concert privé de levée de fonds et des dons aux femmes atteintes du cancer du sein.

Je profite de ce lancement pour remercier tous les médias, toutes les entreprises, tous nos partenaires, qui travaillent avec nous depuis le début.

C'est grâce à vous que les informations passent facilement et qu'on arrive à aider plusieurs femmes avant qu'il ne soit trop tard pour elles.

Nous invitons donc toutes nos mamans, nos sœurs, les femmes à participer aux journées de mobilisation des médias contre le cancer du sein mais aussi à se faire dépister car le cancer des seins est le plus meurtrier chez la femme. Mais, heureusement, il est possible de le traiter et c'est par le dépistage », a-t-elle indiqué.

Pour le Pr Adoubi Innocent, directeur du Centre de cancérologie et président du Programme national de lutte contre le Cancer (Pnlca), le nombre de cas de cancer du sein a diminué depuis que les médias participent à la campagne de dépistage.

« Depuis que les médias se sont inscrits dans la lutte contre le cancer, il ne se passe 1 mois sans qu'il y ait un spot publicitaire sur le cancer du sein ou même des appels au dépistage.

Je vous avoue qu'en début de carrière, on opérait des tumeurs dans le sein de 25 cm mais aujourd'hui, ce sont des opérations de tumeurs débutante voir 5cm. J'invite les femmes à faire des examens systématiques pour qu'on puisse vite les traiter si elles sont sujet positif », a-t-il dit.

Quant au président de Ms-média, Sindou Cissé, il a affirmé l'engagement de la presse dans cette lutte sanitaire. « nous sommes prêts à nous engager aux côtés de Leah Guigui dans le programme de lutte contre le cancer ».