Madagascar: IFM - Le rock et le Hira Gasy sur la même scène

Dans une volonté de continuité de ce qui s'est fait en 2019, à savoir mêler 2 genres musicaux (rap et musique classique en 2019), l'IFM avait proposé un concert mêlant cette fois-ci rock et hira gasy lors de la fête de la musique en juin dernier, un live que les internautes avaient pu suivre sur facebook.

Ce même concert est désormais reprogrammé pour ces 25 et 26 septembre, l'occasion de marquer les retrouvailles entre artistes et public, après un long moment de rendez-vous manqués dû au contexte sanitaire.

THE DIZZY BRAINS (Rock), ATM Project, et Tambour Gasy seront de la partie.

Groupe de rock malgache fondé en 2011 par les fréres Andrianarisoa, Eddy au chant et Mahefa à la basse, accompagnés par Poun à la guitare et Alban à la batterie. Découvert lors du festival malgache Libertalia Music 2015, ils ont ensuite propulsé le rock malgache sur la scène internationale en enflammant les scènes de France, du Maroc, de Corée du Sud ou d'Allemagne mais également les grands festivals de musique tels que Les Transmusicales de Rennes, le Printemps de Bourges ou encore les Solidays. Le groupe a actuellement 3 albums et un EP à leuractif, que vous pouvez trouver sur les différentes plateformes destreaming.

Trio créé par le guitariste Anjara Rakotozafiarison dans lequel on retrouve Miora Rabarisoa à la batterie et Tonny Mahefa à la basse. Anjara Rakotozafiarison fait partie de ces génies de la musique qui ont apporté un bol d'air frais dans le paysage musical malgache. A part ses projets personnels, il collabore avec des artistes de renoms comme Edgard Ravahatra et Olombelo Ricky. Il a également raflé en 2018 le prix du concours La Grande Ile Guitare Talents organisé par Marc Demelemester, ancien guitariste de Johnny Halliday. L'univers musical du trio tourne autour du rock et du jazz avec des teintes de musique du terroir malgache.

Quant à Tambour Gasy , groupe formé au milieu des années 2000 sur l'initiative de Tiana Rainitelo, un des musiciens de ce dernier. Il s'agissait de donner toute son importance aux percussions et d'en jouer avec toute la maestria nécessaire. Tiana a rassemblé de jeunes percussionnistes talentueux et ils ont donné à ces instruments une âme qui, lors des premières prestations, a touché les spectateurs. « Tambours gasy » s'est très vite imposé comme un groupe de professionnels, malgré le jeune âge de ses membres.