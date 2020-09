Egypte: Le PM suit l'état d'avancement des projets en cours d'exécution à Qena

Le Premier ministre Moustafa Madbouly a présidé mercredi 23 sept 2020 une réunion pour suivre l'état d'avancement des projets en cours d'exécution à Qena, en présence du ministre du Développement Local Mahmoud Chaarawy et le gouverneur de Qena Achraf El-Dawdy.

Lors de la réunion, M. Madbouly a ordonné de fournir au plus vite possible des terrains pour mettre à exécution le projet de logement urbain, à l'instar de celui d'Al-Asmarat, dans la capitale de Qena et de développer la cité de Qena et de proposer des projets au service de plus grand nombre de citoyens en générant des offres d'emploi comme les projets de la bonification des terres et ceux industriels.

Le chef du gouvernement a aussi ordonné d'accorder un intérêt au développement des hôpitaux dans le gouvernorat afin d'élever le niveau du service sanitaire, en étant une priorité importante de l'Etat.

Le gouverneur de Qena a présenté en détail le plan d'investissement de l'exercice financier 2020/2021 avec un total de 1,7 milliard de LE , qui seront dépensés sur les programmes du développement urbain et rural, sur l'amélioration de l'environnement et sur le développement économique local, les routes et les transports.

Il a jeté la lumière sur l'état d'avancement des projets de divers secteurs à Qena au service des citoyens dans le gouvernorat.