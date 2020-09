Algérie: Ouverture de la galerie "Diwaniya Art Gallery" à Alger

Alger — Une nouvelle galerie d'art, dédiée à l'art contemporain de l'Afrique du nord et du monde arabe, baptisée "Diwaniya Art Gallery" a ouvert ses portes récemment aux visiteurs à la faveur de l'exposition collective "Massarat" (parcours).

Cette nouvelle galerie située dans le quartier de Cheraga (banlieue ouest d'Alger) a été fondée par le célèbre plasticien algérien Hamza Bounoua qui ambitionne, par ce nouvel espace, d'apporter un plus au développement des arts et du marché de l'art algérien , enrichir le débat artistique par des opportunités d'échange d'expériences et promouvoir le mouvement artistique algérien

"Massarat" propose une collection de Rachida Azdaou, intitulée "Depressed" photographie et vidéo prises lors d'une performance de l'artiste Toufik Kara ainsi que des toiles de Thilleli Rahmoun intitulée "Syndrome de Stockholm" des collages avec des techniques mixtes sur le thème de la liberté.

Le plasticien soudanais Rashid Diab propose pour sa part des travaux sur la femme soudanaise et son costume traditionnel décliné en plusieurs toiles alors que l'Iranienne Shadi Talaei offre aux visiteurs une perception contemporaine de la calligraphie dans une collection intitulée "Immigration Of Coulours" où la calligraphie se transforme en élément iconographique et adopte une palette de couleur plus riche.

Par mesure de prévention contre la propagation du coronavirus "Diwaniya Art Gallery" a opté pour des journées portes ouvertes qui durent jusqu'au 28 septembre en guise de vernissage et d'inauguration afin de limiter le nombre de visiteurs.

Hamza Bounoua, fondateur de cette galerie a expliqué que l'ouverture, initialement prévue pour le mois de mars dernier, a été "reportée vu la situation sanitaire et s'est tenue en l'absence des artistes participants".

Il indique également que la "Diwaniya Art Gallery" prévoit une exposition chaque trimestre et des rencontres sur les arts et le marché de l'art.

L'exposition "Massarat" est ouverte au public jusqu'au 13 janvier 2021.