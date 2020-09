Sénégal: Edouard Mendy a donné des assurances au staff de Chelsea (observateur)

Dakar — Le gardien sénégalais Edouard Mendy a donné des assurances à Chelsea, le club de Premier League avec lequel il vient de signer un contrat de cinq ans au terme d'une longue négociation, estime l'ancien portier international Khadim Faye.

"Dans le cas d'Edouard [Mendy], on peut être sûr d'une chose : son transfert n'a pas été fait à la va-vite, il était dans le viseur des Blues depuis longtemps. Et les dirigeants du club ont pesé le pour et le contre avant de l'engager", a commenté Faye, ancien gardien du Jaraaf de Dakar et de Boavista, un club portugais.

"Mendy a les qualités requises et le style de jeu pour s'imposer à Chelsea en dépit de la présence des Espagnols Kepa Arrizabalaga et Willy Caballero, qui ont déjà un vécu dans ce championnat", a ajouté le préparateur des gardiens de but de Teungueth FC (élite sénégalaise).

Invité par l'APS à donner son avis sur le transfert de l'ex-joueur de Rennes, Khadim Faye a fait remarquer que les membres du staff technique des Blues ont pris le temps de bien étudier l'intérêt de faire venir l'international sénégalais.

"Ils ont vraiment pris leur temps pour dégager le profil et voir quel gardien cadrait avec leur besoin", a-t-il souligné, ajoutant que malgré ses 28 ans, Mendy reste un portier en pleine forme.

"Il est arrivé tard dans le très haut niveau, ce qui veut dire qu'il aura encore des choses à apprendre", a également fait remarquer Faye, louant l'humilité du joueur.

"Parmi ses qualités, on peut noter son humilité (... ) Tous ses entraîneurs louent ses qualités humaines extraordinaires, ce qui est vraiment bien", a commenté le préparateur des gardiens de Teungueth FC.

Edouard Mendy a signé jeudi un contrat de cinq ans avec Chelsea qui, en plus des compétitions anglaises, jouera la prochaine Ligue des champions.