Ile Maurice: Réouverture des frontières - 386 réservations pour la quarantaine dans des hôtels

Près de 400 personnes ont déjà réservé leur billet d'avion et leur hôtel pour la quarantaine obligatoire à partir du 1er octobre. Zouberr Joomaye, a donné ces informations lors de la conférence de presse du National Communication Committee (NCC), hier.

Il a ensuite donné le décompte des réservations à hier matin. Au total, 362 passagers, 179 Mauriciens et 183 étrangers détenteurs de permis de résidence et de travail, ont signifié leur intention de rentrer au pays. «La moitié de ce nombre a réservé des hôtels 3-étoiles et 4-étoiles. Quelques-uns ont réservé des établissements 5-étoiles», a fait ressortir le porte-parole du NCC. Il a aussi mentionné des possibilités de regroupement.

Par ailleurs, Zouberr Joomaye a souligné qu'Air Mauritius et Emirates Airlines opéreront des vols réguliers et que les passagers devront soumettre un test PCR négatif avant le départ. Un autre dépistage sera effectué à leur arrivée à l'aéroport. Ils seront ensuite dirigés vers les hôtels transformés en centres de quarantaine payants. «Les hôteliers vont offrir leurs services, selon les protocoles en vigueur, et les passagers devront respecter l'isolement de 14 jours. Ces établissements doivent être remplis avant qu'on ne demande à d'autres hôteliers de mettre à disposition leur établissement», a-t-il fait ressortir.

Le Dr Catherine Gaud a, de son côté, souligné que le personnel hôtelier concerné et les préposés de l'aéroport ont été formés. L'objectif est d'éduquer un millier de personnes. Il ne reste que les transporteurs qui doivent acheminer les passagers vers leur centre de quarantaine à être sensibilisés. L'immunologiste a expliqué que le personnel hôtelier n'a rien à craindre si les gestes barrières sont respectées. Elle a rappelé que le double port du masque est efficace.

Répondant à la polémique sur l'arrivée d'experts saoudiens, Zouberr Joomaye a expliqué qu'ils ont foulé le sol mauricien selon un protocole établi pour les experts dans le cadre du naufrage du Wakashio. «Ils ont fait environ 24 heures à Maurice. Les experts sont venus dans le cadre d'une mission de coopération dans des circonstances exceptionnelles. Ils ont effectué des tests et ont été sur le terrain. Avec le cas positif, le reste de la visite a été annulé. Tous ont été placés en isolement avant le retour dans leur pays», s'est-il défendu. Il a ajouté que des diplomates ont demandé de faire leur quarantaine à domicile, ce qui a été accepté pour des relations diplomatiques.

Actuellement, 1 097 Mauriciens se trouvent dans 13 centres de quarantaine. Un vol en provenance de Madagascar avec 135 passagers est attendu aujourd'hui. Zouberr Joomaye a également annoncé que le nombre total de cas positifs enregistrés est de 367. Toutefois, notre pays compte toujours 14 cas positifs et trois nouvelles guérisons.