Egypte: Le pays participe au Salon international du tourisme et de la culture en Chine

L'Egypte participe au Salon international du tourisme et de la culture organisé dans la ville chinoise Guangzhou, capitale de la province Guangdong, pour présenter ses produits culturels et civilisationnels et ses programmes touristiques.

Le pavillon égyptien a été orné par un style pharaonique, où les murs étaient décorés par des écritures hiéroglyphes, et le drapeau égyptien a été mis au centre et l'emblème du Centre culturel en Chine et d'EgyptAir (le transporteur officiel), a indiqué Omayma Ghanem Zidane, conseillère culturelle d'Egypte en Chine, au correspondant de l'agence de presse du Moyen-Orient MENA à Pékin.

Mme Zidane a ajouté que le bureau culturel avait exploité cet événement international pour promouvoir l'initiative "Etudier en Egypte" lancée par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique Tarek Abdel Ghaffar pour restaurer le rôle pionnier de l'Egypte à cet égard, soulignant qu'une vidéo avait été préparée pour présenter l'initiative et les moyens d'en tirer profit.

Le salon, qui prendra fin ce samedi, est parmi les premiers salons internationaux organisés depuis la propagation de l'épidémie Covid-19.