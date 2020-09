Egypte: La solution à deux Etats est le seul moyen pour régler le conflit

Les ministres égyptien et jordanien des Affaires étrangères, respectivement Sameh Choukry et Ayman Safadi, ont confirmé mercredi 23 sept 2020 que la solution à deux Etats, qui trace l'Etat palestinien indépendant ayant pour capitale Jérusalem-Est sur les frontières de 1967 conformément au droit international, aux résolutions de l'ONU y afférentes et à l'initiative arabe pour la paix, est le seul moyen pour régler le conflit et assurer la paix équitable et globale.

M. Safadi a reçu mercredi M. Choukry , arrivé à Amman pour participer à la réunion ministérielle quadripartite, avec la participation de la France et de l'Allemagne et Susanna Terstal, représentante spéciale de l'UE au Moyen Orient, sur les derniers développements du processus de paix et les moyens de renforcer les efforts pour relancer des négociations sérieuses et efficaces dans le but de parvenir à un règlement basé sur la solution à deux Etats, indique le ministre jordanien des Affaires étrangères et des expatriés, dans un communiqué rapporté par l'agence de presse jordanienne Petra.

La Cause palestinienne est centrale, ont affirmé les deux ministres lors de leur entretien qui a aussi porté sur les moyens de renforcer les relations bilatérales selon les directives du président Abdel Fattah Al-Sissi et le roi Abdallah II de Jordanie.

Ils ont aussi examiné les moyens de mettre à exécution les recommandations de la 3e réunion des dirigeants dans le cadre du mécanisme de coordination jordano-irako-égyptien, tenu à Amman le 25 août dernier.

Les derniers développements dans la région ont été également au menu de l'entretien.