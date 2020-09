Egypte: L'innovation est l'une des principales composantes du programme de "la vision de l'Egypte 2030"

La ministre du Plan et du Développement économique Hala El-Said a confirmé jeudi 24 sept 2020 l'intérêt accordé par l'Egypte à la créativité et l'innovation, étant l'une des composants de base de l'agenda national pour le développement durable "la vision de l'Egypte 2030".

Dans un communiqué, la ministre a souligné le lancement par le ministère du prix égyptien pour les applications des services gouvernementaux partant de sa croyance en l'importance de la créativité et de l'innovation ainsi que du rôle de la jeunesse dans le développement de tout ce qui concerne le système gouvernemental, notant que des jeunes des universités égyptiennes avaient remporté ce concours.

La ministre a reçu des étudiants de l'équipe Enactus à l'Université Al-Azhar, lauréats de la première place au concours mondial d'entrepreneuriat.

Elle a souligné que l'État égyptien s'employait à encourager et à consolider la culture de l'entrepreneuriat dans les différentes étapes de l'éducation pour soutenir le travail indépendant et encourager la jeunesse égyptienne à être un "créateur" d'emplois et pas seulement un chercheur.

Elle a noté que le ministère accordait une grande attention au soutien de la culture du travail indépendant à travers le projet "Rowad 2030", qui vise à renforcer les capacités des jeunes et à développer leurs compétences pour leur permettre de transformer leurs idées en projets sur le terrain et d'utiliser leurs énergies pour contribuer à soutenir la croissance économique et à créer des emplois pour eux et pour les autres.