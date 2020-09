Congo-Brazzaville: Musique - L'orchestre « Dolisiana » en enregistrement à Brazzaville

Le célèbre orchestre de la capitale de l'or vert, séjourne à Brazzaville pour l'enregistrement d'un maxi single intitulé « Avis du public », en vue de permettre aux amoureux de l'art d'Orphée de passer les fêtes de fin d'année sous leurs mélodies.

Après "Belle Clara", "Mission finale", "Police militaire", "Force de coalition", "A toute épreuve" dans lesquels Merlin Bouton mettait ses empreintes, puis "Signature des grands", Dolisiana entre au studio pour l'enregistrement d'un maxi single intitulé "Avis du public". L'annonce a été faite aux Dépêches de Brazzaville par Tchytcho Ferbal le chef d'orchestre, accompagné de Banderas Chaïdana, chanteur deuxième voix et C.28 chanteur première voix.

« Ce maxi single contient trois titres, dont "L'homme facilitateur" dédié à notre grand frère Christian Yabbat-Ngo, puis "Avis du public", un titre révoltant auquel nous demandons au public d'apprendre à juger le talent que nous avons au sein de l'orchestre Dolisiana. Et enfin "Générique kinfua". Nous savons que nous passons des moments difficiles avec le Covid-19, mais nous sommes convaincus que le monde reviendra. C'est pourquoi, pour ne pas laisser le terrain vide, nous avons pensé mettre sur le marché cet album que les gens vont déguster pendant toute la période des fêtes », ont-ils déclaré.

Tchytcho Ferbal a profité de l'occasion pour lancer l'appel à tous les artistes du Congo-Brazzaville à être forts. Et surtout, il invite les gouvernants à voir de près la situation des artistes musiciens, parce qu'au sein des différents orchestres, il y a des artistes désœuvrés qui, par ailleurs, ont beaucoup de charges dans leurs familles respectives. Et, lorsqu'il n'y a plus de productions, la vie devient de plus en plus difficile. Une manière également pour le chef d'orchestre Dolisiana de demander à l'Union des musiciens congolais (UMC) de se mettre debout afin de défendre les intérêts des artistes.

Tchytcho Ferbal a aussi annoncé une probable collaboration entre son orchestre et Super Nkolo Mboka de Djoson philosophe. « Nous remercions le président de l'orchestre Super Nkolo Mboka pour nous avoir facilité certaines choses. Nous osons croire que dans les échéances qui arrivent, Dolisiana et Super Nkolo Mboko parleront le même langage dans les visions, les réalisations des spectacles, les projets d'album, ... Une future collaboration entre nos deux orchestres respectifs est en vue. Dès que les mesures seront levées, Djoson philosophe pourra venir se produire à Dolisie pour un show commun. »

Dolisiana un orchestre référentiel

S'il est admis qu'il n'y a pas de référence sans sa localité, Dolisiana est l'unique et le seul groupe au Congo qui porte le nom de sa ville, Dolisie où l'orchestre est basé. En effet, c'est pour se reconnaître orchestre de Dolisie, que ce groupe qui a vu le jour en 1992 a pris le nom Dolisiana.

Deux fois champion du Congo avec des opus comme « Belle Clara » et « Mission finale » qui ont propulsé ce groupe au firmament de la musique congolaise, cet orchestre est passé de l'autre côté de la gloire à partir de 1997, suite aux événements douloureux que le pays a connus. Les artistes musiciens de ce groupe partis de Dolisie se sont retrouvés du côté de Libreville, où après deux ans, les choses n'ont pas malheureusement marché comme ils le souhaitaient. D'où, certains d'entre eux ont rebroussé chemin pour Dolisie et d'autres sont restés à Libreville.

De retour à Dolisie et pour se remettre sur les rails, l'orchestre de la capitale de l'or vert, a lancé l'opus « Police militaire ». Cet opus a été lancé pour discipliner les militaires qui, au sortir des événements douloureux de 1997, ils continuaient à maintenir l'esprit de guerre. Aussi, cet orchestre a contribué activement à la conscientisation des familles déplacées afin qu'elles regagnent leurs localités, après les événements de 1997.

De 2000 à 2020, le groupe tient le flambeau, et a fait sortir l'un de ses poulains, en la personne de Merlin Bouton, un artiste talentueux qui a passé de bons moments au sein de l'orchestre Wenge Musica Maison Mère de Noël Ngiama Makanda dit Werrason le roi de la forêt. Il s'est remarqué et a mis tous les mélomanes d'accord, à travers la chanson publicitaire « Primus ». Dolisiana est un groupe ouvert et joignable au 069421968/ 044665166.