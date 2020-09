Congo-Brazzaville: Série-TV - La sortie de « Somo » prévue avant la fin de cette année

Après la réalisation de plusieurs films, le réalisateur congolais Albe Diaho opte cette fois-ci pour une série intitulée « Somo » dont la date de sortie est prévue pour bientôt.

« Somo », qui signifie ce qui suscite l'émoi, est une série musicale congolaise qui rassemble en parallèle plusieurs profils comme des mannequins, des acteurs de cinéma avérés, des comédiens, danseurs et stylistes. Ainsi, le casting affiche entre autres : Herman Kimpo, Nestelia Forest, Mixiana Laba, Wisdom Mouagal, Christelle Nanda, Lionel Mabiala, Skrix, Karel Kouélany, etc. Pour mener à bien ce projet, Albe Diaho a travaillé en étroite collaboration avec les réalisateurs Dinel Desouza et Neuvrax Vocer, ainsi qu'avec la scénariste Roxiane Helena.

« Nous avons reçu près de deux cents personnes lors du casting et au final nous avons jugé bon de donner la chance aux jeunes car cette histoire musicale, dramatique, parle directement à la jeunesse. Somo est aussi une plateforme artistique qui réserve beaucoup de surprises. Et, pour le moment, je ne veux pas étaler mes attentes mais seulement travailler, travailler et encore travailler pour tout finaliser dans les moindres détails avant la date de sortie de la série qui sera bientôt communiquée sur les réseaux sociaux », a déclaré Albe Diaho.

Selon ses propos, ce qui empêche l'être humain de sortir et valoriser le trésor enfoui au fond de lui c'est la peur. Somo est donc un appel d'éveil et de responsabilité pour sortir de la zone de confort et atteindre enfin ses rêves. « Ce concept se veut une mentalité, un caractère surhumain parce que l'être humain pour réussir doit, à un certain moment, faire peur ou surmonter la peur afin d'attirer les ondes qui lui sont destinées », estime Albé Diaho.

Notons qu'Albe Diaho est réalisateur, scénariste et acteur congolais qui a débuté sa carrière artistique en 2008 avec Ciné-art connexion. En 2013, il crée une petite boîte de production, Cible record film, avec laquelle il tourne son premier long-métrage « L'autre face de la vie » puis en 2014, « Le choix ». En parallèle de Cible record film, le jeune cinéaste travaille avec la société Sky Vision Médias qui a produit son tout dernier long-métrage, « Diboulou ». Prix du meilleur artiste-cinéaste aux Sanzas 2019, Albe Diaho se dit heureux de contribuer à l'essor et au rayonnement du cinéma congolais. Par ailleurs, il espère que « Somo » plaira énormément aux cinéphiles congolais et ceux d'ailleurs.