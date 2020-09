Congo-Brazzaville: PME - Des agents formés à l'utilisation des outils de création d'entreprise

Dix-huit conseillers de l'Agence de développement des petites et moyennes entreprises (ADPME), vont renforcer leurs capacités à l'usage des outils de formation en entrepreneuriat dénommés Trie et Cree du Bureau international du travail (BIT) à la faveur d'une session de formation lancée le 24 septembre à Brazzaville.

La session de formation de dix jours s'inscrit dans l'axe 4 du plan stratégique de l'ADPME 2015-2019 et devrait permettre aux participants d'actualiser les connaissances afin de les rendre aptes à former, conseiller et encadrer les entrepreneurs à travers le programme « Gérez mieux votre entreprise » (Germe).

Mis en place et appuyé par la Banque africaine de développement (BAD), le programme Germe prône la formation à l'entrepreneuriat conçu et diffusé par le BIT dans le but d'aider à améliorer les bases de création et la gestion des micros et petites entreprises de tous les secteurs d'activités notamment la production, le service et le commerce. Il vise également à accompagner les créateurs et promoteurs d'entreprises dans les secteurs d'activités pour renforcer les bases de création des entreprises mais aussi améliorer leurs performances.

Ouvrant les travaux, la ministre des Petites et moyennes entreprises, de l'Artisanat et du Secteur informel, Yvonne Adelaïde Mougani, a souligné l'importance de cet évènement qui marque en effet, la mise en œuvre du plan stratégique de développement de l'ADPME au Congo.

« Aujourd'hui, nous nous réjouissons de pouvoir démarrer l'axe premier au profit de ADPME. C'est l'occasion de saluer l'appui que nous apporte aujourd'hui le BIT qui a suivi avec beaucoup d'intérêt tout ce qui a été mis en place pour le développement de l'entrepreneuriat au Congo », a indiqué la ministre Yvonne Adelaïde Mougani. Selon elle, « il s'agit pour le ministère en charge des PME de tout mettre en œuvre pour faire en sorte que l'entreprise soit le premier maillon de la croissance au Congo ».

Pour Dissou Zomahoun, expert maître formateur senior Germe- BIT, cette formation, composante du programme Germe, permettra aux entrepreneurs ainsi qu'à toutes personnes voulant initier une activité et de s'auto-employer, de se lancer. « Au cours de cette session qui durera 10 jours, les participants seront formés pour être capables d'assurer la formation des créateurs d'entreprises sur le produit que nous appelons TRIE. A terme, ils seront capables d'accompagner les créateurs d'entreprises afin de les aider à l'élaboration d'un plan d'affaires tout en améliorant leur réflexe en matière de gestion, de renforcement de performance de leurs entreprises et leur bien-être. », a-t-il expliqué.

Notons que, dans le cadre de l'amélioration de la gouvernance, du renforcement du capital humain et de la diversification de l'économie, le Projet d'appui au climat des investissements et à la gouvernance sectorielle forêt/bois (PACIGF), financé par la BAD, apporte un appui aux PME.