Maroc: Amicaux FIFA - Nsengi convoque 28 Léopards pour affronter le Burkina et le Maroc

L'on note des absences de taille dans les rangs des Léopards pour ces deux rencontres amicales Fifa, notamment celles de Bakambu, Muleka, Maghoma, Moke. Le sélectionneur Christian Nsengi en a donné les raisons.

Les Léopards de la République démocratique du Congo (RDC) disputeront deux matchs amicaux internationaux de fixation, le 9 et 13 octobre 2020 au Complexe sportif Moulay Abdellah à Rabat. Les Etalons du Burkina Faso et les Lions de l'Atlas du Maroc sont les deux adversaires des fauves congolais pour ces deux rencontres amicales Fifa. La RDC reprend par ces deux duels la préparation de la double confrontation contre l'Angola en troisième et quatrième journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations (Can) Cameroun 2021 prévue en novembre 2020. Et à propos de cette trêve internationale, le sélectionneur des Léopards, Christian Nsengi Biembe, a convoqué 28 joueurs.

Bakambu, Muleka, Moke, Maghoma... absents

Et l'on note des absences des cadres tels que Cédric Bakambu (Beijing Gouan/Chine), Imbula (sans club), Moke, Maghoma (sans club), Muleka récemment transféré de Mazembe au Standard de Liège en Belgique etc. Le gardien de but Parfait Mandanda (Hartford/D2 Etats-Unis), seul portier congolais titulaire en club, ne pourra pas venir, lui aussi, à cause de la quarantaine due à la pandémie de Covid-19.

C'est aussi le cas de Cédric Bakambu qui ne peut pas quitter la Chine. « En raison des restrictions liées à la pandémie de Covid-19, je suis malheureusement dans l'incapacité de voyager hors de la Chine et donc de rejoindre mes partenaires de la sélection nationale pour le prochain rassemblement. Bien évidemment, le coach et la Fédération en sont informés. Comme à chaque match je serai le premier supporter des Léopards et de tout coeur avec mes coéquipiers », a expliqué sur les réseaux sociaux le buteur de Beijing Gouan qui a déjà à son actif 10 buts inscrits depuis la reprise du championnat en Chine.

Cependant, l'on remarque le retour du milieu relayeur Jordan Nkololo du FC Riga (D1 Lettonie) et des néo-internationaux comme Yoan Wissa de Lorient (L1 France), Nicke Kabamba de Kilmarnock (D1 Écosse), Gédéon Kalulu de l'AC Ajaccio (L2 France).

Nsengi justifie sa liste...

Au cours d'une interview accordée à Congoprofond.net, le sélectionneur Christian Nsengi a, depuis Belgique où il séjourne, spécifié ses critères de sélection en ces termes : « Il faut que le joueur soit dans un club de première division et ait un temps de jeu nécessaire. La forme, le championnat, le temps de jeu, et le choix comptent ». Et il a donné les raisons de l'absence de certains joueurs qui a suscité des vives réactions au sein de l'opinion sportive congolaise.

« Jackson Muleka, c'est des problèmes administratifs avec son nouveau club. Paul José Mpoku est blessé, Maschack Elia également. Imbula et Moke doivent trouver un club. Bolasie a proposé de rester avec son club. Il estime qu'il vient de commencer et a demandé de prester. Et d'autres joueurs qu'on a sollicités, n'ont pas répondu à l'invitation, tels Axel Disasi (Monaco/L1 France), Nkunku (Leipzig/D1 Allemagne), Bissaka (Manchester United/D1 Angleterre). Et ceux qui sont là sont également des habitués comme Luyindama, Masuaku et autres », a-t-il dit.

Au sujet de la sélection chez les A des joueurs comme Ifaso, Mutumosi, Beya qui ont été internationaux U23 sous Christian Nsengi à l'époque, ce dernier a souligné : « Doit-on prendre un gars, par exemple, qui a 50 selections, alors qu'il n'est pas en forme, en lieu et place d'un jeune qui est en forme ? C'est la prestation qui est intéressante. C'est une question du caractère, de la forme du moment et non d'âge. Moi, je veux oser et responsabiliser les jeunes, pour qu'ils puissent avoir la maturité sportive assez tôt. Mon collègue marocain a pris 5 joueurs de U23 pour les faire monter ».

Les 28 joueurs retenus sont :

Gardiens de but

1. Kiassumbua Joël (FC Servette/Suisse)

2. Mossi Anthony (FC Neuchatel/Suisse)

3. Fayulu Timothy (FC Sion/Suisse)

Défenseurs

1. Issama Mpeko (TP Mazembe/RD Congo)

2. Kalulu Gedeon (AC Ajaccio/France)

3. Nsakala Fabrice (Besiktas/Turquie)

4. Luyindama Christian (Galatasaray/Turquie)

5. Mbemba Chancel (FC Porto/Portugal)

6. Ungenda Bobo (Premeiro do Agosto/Angola)

7. Tisserand Marcel (Fenerbaçhe/Turquie)

Milieux

1. Moutoussamy Samuel (FC Nantes/France)

2. Bangala Litombo (V.Club/RD Congo)

3. Kayembe Edo (KAS Eupen/Belgique)

4. Botaka Jordan (KAA Gent/Belgique)

5. Mutumosi Peter (FC Urartu/Arménie)

6. Masuaku Arthur (Westham/Angleterre)

7. Nkololo Jordan (FC Riga/Lettonie)

8. Ngoma Fabrice (Raja/Maroc)

Attaquants

1. Kakuta Gaël (RC Lens/France)

2. Kebano Neeskens (Fulham/Angleterre)

3. Ifaso Ifunga (Difaa El Jadida/Maroc)

4. Beya Joël (TP Mazembe/RD Congo)

5. Depauw Nill (Royal Antwerp/Belgique)

6. Kabamba Nicke (Kilmarnock/Ecosse)

7. Lukoki Jody (Yeni Mataliaspor/Turquie)

8. Wissa Yoane (FC Lorient/France)

9. Malango Ngita Ben (Raja/Maroc)

10. Kazadi Kasengu Francis (Wydad/Maroc).