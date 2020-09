Ile Maurice: Atma Shanto - Seuls les travailleurs «font des sacrifices»

Le Hotels Common Front s'oppose à la décision du gouvernement de faire travailler les employés dans ces établissements hôteliers qui seront transformés en centres de quarantaine dès le 1er octobre prochain.

Raison: le gros risque d'attraper le COVID-19. Son porte-parole, Atma Shanto, s'exprimait lors d'une conférence de presse à Port-Louis, ce jeudi 24 septembre. Il était entouré de représentants de différents syndicats regroupant des employés d'hôtel.

Dans la foulée, Atma Shanto se dit aussi contre le fait que ces employés d'hôtels devront rester dans les hôtels durant deux semaines.

«Ils ont une vie familiale et sociale,» a-t-il affirmé. Il déplore également qu'il n'y a pas eu de consultation avec les syndicats qui représentent les intérêts des travailleurs d'hôtel.

«Il y a eu des changements faits de manière unilatérale. Les employeurs imposent et dictent leur décision. Et on sait très bien que le mot d'ordre vient d'en haut,» a souligné Atma Shanto.

D'ajouter qu'«on leur entend parler de sacrifice. Qui fait plus de sacrifice qu'un employé d'hôtel qui vit seulement grâce au Government Wage Assistance Scheme (GWAS), et de ce fait a des difficultés à payer ses factures et honorer ses prêts bancaires? On n'entend rien au sujet d'une baisse sur le salaire princier et les incentives que perçoit la direction des entreprises privées. Et du côté du gouvernement, les anciens parlementaires et Présidents de la République bénéficient toujours d'une grosse pension. Eski se sa sakrifis ? Se zis ti travayer ki pe fer sakrifis,» s'est demandé Atma Shanto.