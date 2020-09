Maroc: Casablanca - Coup d'envoi d'une campagne de distribution de masques et de gel hydroalcoolique au profit d'associations

Casablanca — Une campagne de distribution de masques de protection et de gel hydroalcoolique a été lancée officiellement, jeudi à Casablanca, au profit des représentants d'associations actives dans la préfecture d'arrondissements d'Al Fida Mers Sultan.

Cette initiative, organisée par le bureau régional de la fédération nationale des colonies de vacances de Casablanca-Settat et la direction provinciale d'Al Fida Mers Sultan relevant de cette préfecture, intervient en application de l'accord de partenariat conclu entre le ministère de la culture, de la jeunesse et des sports et la fédération nationale des colonies de vacances, sous le thème "l'engagement, la propreté, la distanciation et le masque, une responsabilité nationale et morale".

A cette occasion, le directeur de la jeunesse, de l'enfance et des affaires féminines au ministère, Otman Kain, a souligné que le lancement de cette initiative, qui s'inscrit dans le cadre d'une campagne nationale, intervient suite à la situation épidémiologique dans la capitale économique, en impliquant le tissu associatif dans l'organisation d'activités de sensibilisation des citoyens au danger du nouveau coronavirus pour contribuer à réduire les cas de contamination.

Il a indiqué, dans une déclaration à la presse, que cette campagne cible différentes préfectures et provinces de la région de Casablanca-Settat.

De son côté, le président de la fédération nationale des colonies de vacances, Mohamed Kartiti, a affirmé que cette campagne locale qui fait partie de la campagne nationale, sillonnera différentes préfectures et villes du Royaume pour une large mobilisation dans la lutte contre cette crise sanitaire.

Le tissu associatif s'est mobilisé dans l'ensemble des régions du pays pour contribuer à la sensibilisation des citoyens, en les incitant à respecter les mesures préventives en vigueur, a-t-il ajouté.

Pour sa part, le directeur provincial du ministère de la culture, de la jeunesse et des sports à la préfecture d'arrondissements d'Al Fida Mers Sultan, Ali Dahbi, a indiqué que des masques de protection et des produits de désinfection ont été distribués à plusieurs associations locales de cette préfecture connue par sa forte croissance démographique et qui abrite aussi plusieurs grands marchés.