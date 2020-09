Maroc: Covid-19 - Entrée en vigueur de l'interdiction de déplacement au niveau de 3 quartiers à Khénifra

Khénifra — Les mesures restrictives de déplacement décidées par les autorités provinciales de Khénifra pour freiner la propagation de la Covid-19, sont entrées en vigueur, ce jeudi à midi, dans un souci d'inverser la tendance haussière des cas de contamination et des décès dans la ville de Zayane.

Dans ce sens, un important dispositif sécuritaire comprenant les agents et auxiliaires de l'autorité ainsi que les éléments de la Sûreté Nationale et des Forces Auxiliaires a été déployé au niveau des entrées et des sorties des quartiers Assaka, Al Fath et Raouda dans le but de faire respecter ces mesures, en particulier l'interdiction des déplacements de et vers ces lieux, à l'exception des personnes munies d'"une autorisation de déplacement exceptionnelle délivrée par les autorités locales" pour des fins professionnelles, sanitaires ou pour s'approvisionner en produits de première nécessité.

Le Poste de Coordination Provinciale (PCP) en charge de la gestion de la pandémie de la Covid-19 avait décidé à compter du jeudi 24 septembre à midi, de restreindre les déplacements de et vers ces quartiers de la ville, suite à la hausse des décès et des cas positifs dus au Covid-19.

Ainsi, toutes les personnes souhaitant se rendre à ces quartiers doivent être munies d'une autorisation exceptionnelle de la part des autorités locales compte tenu de l'enregistrement d'un grand nombre de cas d'infection au nouveau Coronavirus dans ces quartiers, au moment où la Direction provinciale de l'Éducation nationale, a annoncé, pour elle, l'adoption de l'enseignement à distance dans les établissements scolaires de ces quartiers dans le cadre des mesures visant à prémunir les élèves du Covid-19.

Les Khénifris ont salué cette décision des autorités locales ainsi que la mise en place de cet important dispositif sécuritaire qui intervient à point nommé, mettant en avant les efforts colossaux de la préfecture de la province de Khénifra qui travaille d'arrache-pied pour circonscrire la pandémie.

Les autorités locales de la province de Khénifra avaient, également, décidé d'interdire tout déplacement de et vers les villes de Khénifra et M'rirt, à l'exception du secteur du transport des marchandises, des produits de base et des services, les déplacements d'ordre professionnel ou ceux justifiés par une extrême nécessité, ainsi que les déplacements pour des raisons humanitaires ou liées à la rentrée scolaire et universitaire pour les élèves et étudiants.

Le PCP avait, aussi, décidé de suspendre les transports en commun liant la ville de Khenifra et M'rirt d'une part, et liant les deux communes aux autres villes de la province, de procéder à la fermeture des cafés et restaurants des deux villes à 21h00, d'interdire tout accès aux espaces verts et aux espaces publics au-delà de 21H00 à Khénifra et de fermer le Souk hebdomadaire d'Ahtab dans la ville de Khénifra ainsi que des souks de bétail des deux villes.

Les autorités locales exhortent les citoyens à observer scrupuleusement les mesures de précaution et prévention annoncées et à s'engager, avec responsabilité dans les efforts nationaux visant à freiner la propagation de la Covid-19, faisant savoir que les contrevenants à ces règles seront soumis à des sanctions dissuasives conformément à la législation en vigueur.