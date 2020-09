Madagascar: Football - Fosa va engager un coach étranger

Un nouvel entraîneur, en provenance de l'extérieur, devrait faire son apparition chez Fosa Juniors d'ici peu. Un technicien expérimenté qui a déjà dirigé d'autres équipes en Afrique.

Restructuration. C'est ainsi qu'on va définir ce qu'il se passe actuellement au sein de Fosa Juniors.

Titi Rasoanaivo, qui endossait précédemment le rôle d'entraîneur, s'est vu attribuer le rôle de conseiller technique. À sa place, le champion de Madagascar 2019 envisage d'engager un coach étranger. Son identité sera dévoilée prochainement.

« Notre objectif est d'assurer la pérennité du club sur le long terme. D'où cette idée de signer un nouvel entraîneur, qui vient de l'extérieur. Il s'agit d'un technicien expérimenté, qui a déjà dirigé d'autres équipes sur la scène africaine », annonce le club majungais. D'après les bruits de couloir, il serait de nationalité italienne. Et il aurait déjà évolué sous les couleurs de l'Inter de Milan.

Ascension

On ignore pour l'instant quand le nouveau personnage intègrera le paysage footballistique malgache. Mais une chose est sûre, les joueurs de Fosa Juniors reprendront les séances d'entraînement collectif à partir de la semaine prochaine, à Mahajanga. Et ce, après les six mois d'arrêt causé par la pandémie de Covid-19 et le confinement.

Les dirigeants de Fosa Juniors tiennent aussi à apporter des éclaircissements sur un point : « Titi Rasoanaivo conserve sa place au sein de notre structure. Il était là depuis le début, quand on a fondé l'équipe. Il a l'expérience et il connaît très bien le football malgache et toutes ses péripéties ».

Au même titre que le staff technique, l'effectif pourrait également bouger. Un ou plusieurs joueurs probablement en partance, d'un côté. Et éventuellement, de nouvelles recrues de l'autre, pour appuyer les cadres habituels.

Auteur d'un doublé historique championnat-coupe en 2018/2019, Fosa Juniors se fixe logiquement comme principal but de garder ses titres pour la saison à venir 2020/2021. S'ensuivra après d'autres objectifs à une échelle plus élevée. D'où cette restructuration pour permettre au club de poursuivre son ascension.