Madagascar: Toliara I - Du retard dans la publication des résultats du CEPE

La publication des résultats des examens du CEPE pour la circonscription scolaire de Toliara I a accusé du retard.

Les circonscriptions scolaires d'Ampanihy, Beroroha ou encore Benenitra ont fait connaître les leurs depuis samedi soir et dimanche matin. Les parents et élèves ont attendu la publication de la liste devant les bureaux de la circonscription scolaire de Toliara I et II jusque tard dans la soirée du dimanche. Contactée, la direction régionale de l'éducation nationale (DREN) pour Atsimo-Andrefana a alors précisé que « la délibération des notes n'a été achevée que dimanche vers 18 heures, laquelle devait encore être envoyée au ministère central pour validation ».

Les bruits ont alors circulé quoi les résultats allaient sortir vers 23 heures. Mais les parents et familles des élèves sont rentrés bredouilles. Le ministère central n'a été notifié des délibérations pour Toliara I et II qu'hier matin. Vers 16 heures finalement, les résultats pour les deux Cisco sont sortis. La DREN Atsimo-Andrefana annonce un taux de réussite de 77,22% pour toute la région.

Par ailleurs, les examens du BEPC se sont déroulés sans trop d'encombre hier, dans les sept centres d'écrit pour Toliara I et cinquante cinq au total pour toute la région. Quelques grognes se sont fait entendre du côté des parents, car des élèves n'ont achevé leur année scolaire que vendredi. Les gels désinfectants ont également fait défaut et la distanciation sociale d'un mètre n'a pas été respectée dans les salles d'examen. sent leur brevet dans les neuf Cisco.