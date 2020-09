Soudan: Dr Hamdouk - Generation de Changement introduit une nouvelle signification pour le sacrifice

Khartoum — Le premier ministre de transition Dr Abdalla Hamdouk a exprimé une confiance illimitée sur la génération du changement qui, a-t-il dit, «introduit de nouvelles significations pour le sacrifice et la patience.

Le Premier ministre a déclaré dans sa page Facebook que les examens du Certificat d'Ecoles Secondaires, cette fois, ont suivi une année scolaire difficile qui a été interrompue par les catastrophes naturelles et sanitaires déclenchées par la pandémie de coronavirus qui ont empêché les étudiants de se présenter aux examens dans les délais impartis. .

«Maintenant, ils sont allés aux centres d'examen et la catastrophe des inondations a frappé les villes, les villages et les arrondissements. Ma confiance est illimitée dans cette génération qui nous enseigne de nouvelles significations pour le sacrifice, la patience et le dévouement», a-t-il écrit.

Le Premier ministre a salué la coordination et l'harmonie entre les différents organes gouvernementaux concernés, y compris les ministes de la Défense, de l'Intérieur, des Finances, le Service des Renseignements Généraux et les Walis et les gouvernements des États fédérés qui ont mis toutes leurs capacités logistiques et matérielles à la disposition du ministère de l'éducation dans ses différents départements, et tous les enseignants de toutes les régions de mon pays.